Abenteuer Patagonien vom Spezialisten
Reise ans Ende der Welt
Brasil Classico
ab CHF 3920.– / pro Person
ab Rio de Janeiro bis Salvador
Highlights: Brasiliens Höhepunkte , Samba & Shows, Corcovado und vieles mehr in Rio, Tropen- und Dschungelwelt im...
13 Tage / 12 Nächte
Ecuador Variado
ab CHF 4610.– / pro Person
ab Guayaquil bis Quito
Highlights: Kakaofinca & Schokoladenherstellung, Regenwald-Erlebnis mit Kanufahrt, Inka-Ruinen Ingapirca &...
15 Tage / 14 Nächte
Höhepunkte Chiles
ab CHF 3320.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Stadtrundfahrt in Santiago, Valle de la Luna, Geysire von El Tatio, Torres del Paine Nationalpark
12 Tage / 11 Nächte
Uyuni Salzsee und farbige Lagunen
ab CHF 2590.– / pro Person
ab/bis La Paz
Highlights: Uyuni Salzsee, Einzigartige Landschaften, «Sol de Mañana» Geysire, Chance auf Flamingo-Sichtung
4 Tage / 3 Nächte
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