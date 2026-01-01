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Abenteuer Patagonien vom Spezialisten

Reise ans Ende der Welt

Reisen in Südamerika ist ein unvergleichliches Abenteuer, das die Seele bereichert. Die atemberaubende Landschaft variiert von den majestätischen Anden bis zu den weitläufigen Ebenen Patagoniens. Beim Durchstreifen der malerischen Dörfer ist es ein übliches Vergnügen, Lamas und Alpakas zu begegnen, die friedlich grasen und das rustikale Ambiente vervollständigen. Diese anmutigen Kreaturen repräsentieren die traditionelle Lebensweise und zeigen die harmonische Verbindung zwischen Mensch und Natur auf.

Die facettenreiche Kultur, untermalt von herzlicher Gastfreundschaft, lässt jeden Besucher die einzigartige Essenz Südamerikas erleben. Jede Reise hier ist ein tiefgreifendes Erlebnis, das die Sinne belebt und eine unauslöschliche Spur im Herzen hinterlässt.

Icon map13 Tage
Brasil Classico
ab CHF 3920.– / pro Person
ab Rio de Janeiro bis Salvador
Highlights: Brasiliens Höhepunkte , Samba & Shows, Corcovado und vieles mehr in Rio, Tropen- und Dschungelwelt im...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map15 Tage
Ecuador Variado
ab CHF 4610.– / pro Person
ab Guayaquil bis Quito
Highlights: Kakaofinca & Schokoladenherstellung, Regenwald-Erlebnis mit Kanufahrt, Inka-Ruinen Ingapirca &...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map12 Tage
Höhepunkte Chiles
ab CHF 3320.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Stadtrundfahrt in Santiago, Valle de la Luna, Geysire von El Tatio, Torres del Paine Nationalpark
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map4 Tage
Uyuni Salzsee und farbige Lagunen
ab CHF 2590.– / pro Person
ab/bis La Paz
Highlights: Uyuni Salzsee, Einzigartige Landschaften, «Sol de Mañana» Geysire, Chance auf Flamingo-Sichtung
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

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Patagonien

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Weinregionen

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Die Pampa

Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

Honeymoon

Romantische Flitterwochen im Land des Tangos geniessen

Aufregende Tierwelt

In Argentinien können Sie auf Tuchfühlung mit einer einzigartigen Tierwelt gehen

Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

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