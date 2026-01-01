Chile Reisetipps
Chile Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Wer nach Chile will, muss viel Zeit mitbringen. Mindestens 16 Stunden dauert ein Flug von Zürich nach Santiago. Alle Verbindungen sehen Zwischenstopps vor. Neben Swiss fliegen auch Iberia und LATAM Airlines.
Sie wollen maximal 90 Tage als Tourist in Chile bleiben? Dann benötigen Sie einen mindestens drei Monate gültigen Reisepass zur Einreise. Wer länger bleiben möchte, braucht ein konsularisches Visum, welches die chilenische Botschaft in Bern ausstellt. Die Einfuhr von Pflanzen und frischen Lebensmitteln nach Chile ist streng verboten. Es drohen hohe Bussgelder.
Die Chilenen sind Kindernarren. Besonders entzückt sind sie von blonden Kindern. Im Restaurant werden Familien bevorzugt behandelt und Hotels planen extra Kinderprogramme.
Für die Einreise nach Chile sind Impfungen gegen Hepatitis, Tetanus, Diphterie und Polio empfohlen, aber keine Pflicht. Wer die Osterinsel sehen will, sollte gegen Gelbfieber geimpft sein.
Die beste Reisezeit für Chile ist zwischen Dezember und März – also im Sommer. Einen Abstecher auf die Osterinsel machen Sie am besten in Februar oder März. Im Schweizer Winter ist in Chile Hochsommer. Im Norden herrschen durch das Wüstenklima grosse Temperaturunterschiede und extreme Trockenheit. Mediterranes Klima findet sich im Landesinneren mit Höchsttemperaturen von etwa 30 Grad. Der Süden erwartet Sie häufig mit Niederschlägen.
Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Chile.
Zirka 70 Prozent der Chilenen bekennen sich zum Katholizismus. 15 Prozent sind Protestanten. Minderheiten bekennen sich zum Agnostizismus, indianischem Schamanismus, den Zeugen Jehovas, dem Mormonen- und Judentum.
- 1. Januar: Neujahrestag
- 1. Mai: Tag der Arbeit
- 21. Mai: Tag der Marine
- 6. September: Tag der nationalen Einheit
- 18. September: Unabhängigkeitstag
- 19. September: Tag der Streitkräfte
- 12. Oktober: Kolumbus-Tag
- 1. November: Allerheiligen
- 8. Dezember: Maria Empfängnis
- 25. Dezember: Weihnachten
Chiles Amtssprache ist Spanisch. Daneben werden indigene Sprachen gesprochen. Englisch hört man eher selten.
Innerorts dürfen Sie maximal 60 km/h fahren, auf Landstrassen höchstens 100 und auf Autobahnen 120. Vor einer Taxifahrt sollten Sie einen Pauschalpreis ausmachen.
Für chilenische Steckdosen benötigen Sie bei einer Spannung von 220 Volt einen Adapter.
Das Handynetz in Chile ist unter verschiedenen Anbietern aufgeteilt. Für Vieltelefonierer empfiehlt sich die Anschaffung einer Prepaid-Karte. Handytelefonie ist nicht flächendeckend möglich, da das Netz häufig zusammenbricht.
Bei Restaurantrechnungen sollten Sie auf Ihrer Chilereise zehn Prozent aufschlagen und nach Taxifahrten die Summe aufrunden.
Die Landeswährung heisst Peso. Geld kann mit EC-Karte am Bankomaten verfügt werden. Gewechselt wird in Wechselstuben, Banken und Reisebüros. Kreditkarten werden in grösseren Läden und Hotels akzeptiert.
Die chilenische Zeit ist vier beziehungsweise fünf Stunden hinter der Schweizer Zeit und heisst Chile Time (CLT).
Chile erstreckt sich über mehr als 4'000 Kilometer von Nord nach Süd – entsprechend gross sind die Distanzen. Für die Kombination aus Atacama-Wüste, Zentralchile und Patagonien empfehlen wir mindestens zwei, besser drei Wochen. Wer sich auf eine oder zwei Regionen beschränkt, kommt auch mit zwölf Tagen auf seine Kosten.
Für Reisen in der Hochsaison von Dezember bis Februar – insbesondere nach Patagonien und in den Nationalpark Torres del Paine – empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus. Die Lodges im Süden sind rasch ausgebucht. Auch für die Atacama-Wüste lohnt sich eine frühzeitige Planung der Unterkünfte.
Ja, die Kombination mit Argentinien bietet sich geradezu an: In Patagonien und in der Seenregion liegen die Highlights beider Länder nahe beieinander, und die Grenzübergänge sind gut organisiert. Unsere Spezialisten planen die grenzüberschreitende Route inklusive aller Transfers für Sie.
Zu den Klassikern zählen die Atacama-Wüste im Norden, die Hauptstadt Santiago mit der Hafenstadt Valparaíso, die Seenregion mit ihren Vulkanen sowie der Nationalpark Torres del Paine in Patagonien. Als Verlängerung bietet sich die Osterinsel an. Eine Mietwagenrundreise eignet sich besonders für Zentralchile und die Seenregion.
Ja, die Atacama-Wüste gilt als Ganzjahresziel: Regen fällt kaum, die Tage sind meist sonnig. Beachten Sie jedoch die Höhenlage – viele Ausflugsziele liegen deutlich über 2'000 Metern, weshalb sich ein bis zwei ruhige Tage zur Akklimatisation empfehlen. Die Nächte können besonders im Winter empfindlich kalt werden.
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