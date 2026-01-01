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Guyana

Guyanas Rundreisen vom Spezialisten

Unverfälschtes Südamerika mit Ferien vom Spezialisten

An den ehemaligen Kolonien Guyana, Französisch-Guyana und Suriname sind die grossen Touristenströme bisher vorbeigezogen. Die multiethnischen „Drei Guyanas“ besitzen vom Guayana-Hochland bis zur Atlantikküste viel unberührte Natur mit üppigem tropischem Regenwald, tosende Wasserfällen, Savannen und Stränden. Eine ausserordentlich vielfältige, beeindruckende Pflanzen- und Tierwelt mit teilweise noch unerforschten Arten ist hier heimisch. Grossartige Nationalparks vermitteln interessierten Besuchern davon einen Eindruck. Die kulturelle Bandbreite dieser ehemals britischen, niederländischen und französischen Kolonien ist beträchtlich.

Sie unterscheidet sich deutlich von den übrigen spanisch-portugiesisch geprägten Ländern Südamerikas. Wer die natürlichen und kulturellen Schönheiten dieser Regionen erfahren möchte, schliesst sich am besten geführten Rundreisen an. Unsere erfahrenen Guyanas Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Planung einer Reise nach Ihren persönlichen Vorstellungen.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Die Tierwelt

Im Naturparadies von Guyanas finden Sie eine artenreiche Tierwelt, mit welcher Sie auf Tuchfühlung gehen können

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