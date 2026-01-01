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Torres del Paine, Trekking, Chile

Chile Trekkings vom Spezialisten

Traumhafte Landschaften erkunden

Das wundervolle Land Chile beeindruckt durch einzigartige Landschaften von erhabener Schönheit. Imposante Sanddünen, beeindruckende Wüsten und interessante Salzseen sind nur einige der landschaftlichen Highlights, auf die Sie sich freuen können, wenn Sie ausgedehnte Chile Aktivreisen unternehmen. Aufgrund der atemberaubenden Naturkulissen in Chile ist die Region insbesondere für Wanderer ein Paradies, da es unheimlich viel zu sehen gibt. Egal, ob Sie Chile zu Fuss im Rahmen von ausgedehnten Wanderungen oder per Kajak oder Pferd erkunden, dieses Land wird Sie faszinieren.

Wenn Sie es kaum noch erwarten können, Kajaktouren durch Chile zu unternehmen oder Reitferien in Chile zu verbringen, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren.

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Die Wanderregionen Chiles

Naturwunder, die verblüffen 

Die Liste der eindrucksvollen Orte, die Sie auf Chile Trekking Touren erkunden können, ist lang. Neben dem eindrucksvollen Gebirge der Anden ist zum Beispiel die legendäre Strasse Carretera Austral, die den äussersten Süden von Chile erschliesst und in deren Umfeld Sie unter anderem Fjorde, Gletscher und Regenwälder vorfinden, sehr interessant. Wenn Sie dem wilden Fluss Rio Tranquilo folgen, scheint die sogenannte Zivilisation sehr weit weg und die Sorgen des Alltags spielen keine Rolle mehr.

Sehr beliebt sind auch Abstecher in den Nationalpark Pumalin, in dem Sie genauso wie in dem Nationalpark Queulat die seltenen Alerces Bäume bestaunen können.

Chile Wanderreisen – ein Muss für Trekkingfans

Insbesondere in Zentralchile kommen Liebhaber von Trekkingtouren auf ihre Kosten. Denn zahlreiche Routen in dieser Region sorgen dafür, dass Sie zusammen mit erfahrenen Guides in dieser Gegend von Chile nach Herzenslust Ihrem Freiheitsdrang nachgeben können. Wenn Sie nach Chile reisen, ist auch ein Aufenthalt in der Hauptstadt Santiago de Chile sehr empfehlenswert, da Sie in der Nähe ebenfalls schöne Touren unternehmen können, auf denen solch herrliche Attraktionen wie Geysire auf Sie warten.

Sportlich und abwechslungsreich – Chile Trekking Touren

In Patagonien im Süden Chiles lockt vor allem der Nationalpark Torres del Paine, in dem Sie einen so wundervollen Platz wie die Laguna Amarga besuchen können. Weitere Orte, die Sie auf ausgedehnten Wanderungen durch Chile erkunden können, sind beispielsweise der Vulkan Villarica und der Trekkingpfad Circuito del os Condores, der Ihnen spektakuläre Ausblicke bietet und fast so spannend ist wie ein Ausflug in die schönen Wüsten Chiles.

Die Umgebung von Cajon Del Maipo wird von dem Fluss Rio Maipo dominiert und ist dank einer Natur mit vielen Highlights sehr sehenswert, was auch für den sehr schön gelegenen Ort Cerro Castillo gilt.

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

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