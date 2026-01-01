Ecuador Hotels vom Spezialisten
Die besten Unterkünfte für Ihre Ferien in Ecuador
Ecuador – ein Paradies für Naturfreunde
Insbesondere auf den Galapagosinseln, weit vor dem Festland von Ecuador, können Sie sich in einer von Ruhe und Frieden geprägten Atmosphäre in erstklassigen Hotels entspannen. Wenn Sie die Inseln nicht im Rahmen von unvergesslichen Schiffsreisen besuchen und gemütlich an Bord Ihres Schiffes wohnen, ist zum Beispiel das Finch Bay Eco Hotel auf der Insel Santa Cruz absolut empfehlenswert. Ebenfalls sehr ansprechend ist das Hotel Solymar in Puerto Ayora, welches sich in der Nähe der Charles Darwin Forschungsstation mit ihren einzigartigen, beeindruckenden Schildkröten befindet.
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