Egal, ob Sie sich auf den faszinierenden Galapagosinseln mit ihren Riesenschildkröten befinden oder Ecuadors Hauptstadt Quito besuchen, elegante und stilvolle Hotels finden Sie überall in diesem Land. Dies gilt auch für das beschauliche Mompiche mit seinen eindrucksvollen Sandstränden und für die historisch interessante Stadt Cuenca in den Anden. Aber auch die lebendige Metropole Guayaquil an der Küste Ecuadors ist ein Ort, in dem sich Hotels der Extraklasse befinden. Wenn Sie persönlich erleben möchten, welche Vorzüge Ecuador zu bieten hat, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, die Ihnen gerne Ihre individuelle Ecuador Rundreise zusammenstellen.