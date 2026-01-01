Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen
Jama, Ecuador

Ecuador Hotels vom Spezialisten

Die besten Unterkünfte für Ihre Ferien in Ecuador

Egal, ob Sie sich auf den faszinierenden Galapagosinseln mit ihren Riesenschildkröten befinden oder Ecuadors Hauptstadt Quito besuchen, elegante und stilvolle Hotels finden Sie überall in diesem Land. Dies gilt auch für das beschauliche Mompiche mit seinen eindrucksvollen Sandstränden und für die historisch interessante Stadt Cuenca in den Anden. Aber auch die lebendige Metropole Guayaquil an der Küste Ecuadors ist ein Ort, in dem sich Hotels der Extraklasse befinden. Wenn Sie persönlich erleben möchten, welche Vorzüge Ecuador zu bieten hat, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, die Ihnen gerne Ihre individuelle Ecuador Rundreise zusammenstellen.

Hotels nach Regionen

Cuenca

Galapagos-Inseln

Guayaquil

Mompiche

Quito

Ecuador – ein Paradies für Naturfreunde

Insbesondere auf den Galapagosinseln, weit vor dem Festland von Ecuador, können Sie sich in einer von Ruhe und Frieden geprägten Atmosphäre in erstklassigen Hotels entspannen. Wenn Sie die Inseln nicht im Rahmen von unvergesslichen Schiffsreisen besuchen und gemütlich an Bord Ihres Schiffes wohnen, ist zum Beispiel das Finch Bay Eco Hotel auf der Insel Santa Cruz absolut empfehlenswert. Ebenfalls sehr ansprechend ist das Hotel Solymar in Puerto Ayora, welches sich in der Nähe der Charles Darwin Forschungsstation mit ihren einzigartigen, beeindruckenden Schildkröten befindet.

Bahnreisen

Die Schönheit von Ecuador mit einer unvergesslichen Bahnreise erleben

Galapagos Reisen

Eine artenreiche Flora und Fauna – Galapagos Reisen von uns empfohlen

Naturreisen

Erleben Sie die einzigartige Natur des Landes hautnah mit unseren speziellen Reiseangeboten

Reiseinformationen

Informationen über Land und Leute für eine perfekte Reisevorbereitung und unvergessliche Ferien in Ecuador

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren