Sie befinden sich in einer alten, historischen Stadt und spüren die Geräusche von Pferdehufen und Kutschen, die durch die alten Strassenschluchten fahren. Diese bestimmen noch heute das Bild von Montevideo, der Hafenstadt am Silberfluss, wo vor Jahrhunderten viele Einwanderer aus Europa eine neue Heimat fanden. Mittlerweile wurde die Metropole von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Ein einmaliges Prädikat, das auch der ältesten Stadt Uruguays, Colonia del Sacramento, verliehen wurde.

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