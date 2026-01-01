Ecuador Reisen vom Spezialisten
Landschaftliche Highlights wie die Galapagos Inseln
Naturreisen
Erleben Sie die einzigartige Natur des Landes hautnah mit unseren speziellen Reiseangeboten
Die grosse Vielfalt Ecuadors
Ecuadors Kultur wird Sie schnell in ihren Bann ziehen
Wenn Sie in Ecuadors Hauptstadt Quito unterwegs sind, ist insbesondere ein Abstecher in die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt der Metropole empfehlenswert. Auch wenn eine entspannte Atmosphäre einen Aufenthalt in der mitten im Gebirge gelegenen Hauptstadt von Ecuador zu einer angenehmen Angelegenheit macht, gibt es auch ausserhalb der Stadt viel zu entdecken. So ist zum Beispiel ein Besuch der hauptsächlich von Indigenen bewohnten Siedlung Otavalo sehr interessant, da Sie dort sehr schönes Kunsthandwerk vorfinden und die in der Nähe beheimateten Ruinen von Cochasqui besichtigen können.
Ein wahres Wunder der Natur ist hingegen der Regenwald im Amazonasgebiet von Ecuador, welches Sie besonders gut über den Fluss Rio Napo erreichen.
Perfekt zum Kennenlernen des Landes – Ecuador Mietwagenreisen
Wie herausragend die Natur in diesem wunderschönen Land am Äquator sein kann, wird unter anderem in dem sehr einladenden Cotopaxi Nationalpark deutlich. Die als Paramo Landschaft geltende Natur in diesem Gebiet beeindruckt durch ihr malerisches Erscheinungsbild und ist ein schönes Ziel während Ihrer Ecuador Reise. Aber auch die Städte Ecuadors, wie Guayaquil am Pazifik, sind Orte, deren Besuch sich lohnt, wenn Sie im Rahmen von Ecuador Bahnreisen dieses Land erkunden.
Ecuador – ein Land mit vielen Attraktionen
Für Besucher von Ecuador, die nicht genug von einzigartigen Landschaften bekommen können, ist ein Ausflug auf die zu dem Land gehörenden Galapagos-Inseln ein Muss. Denn wohl kaum ein Ort auf unserer Erde verfügt über eine so aussergewöhnliche Flora und Fauna wie diese Inselgruppe, zu der über 100 einzelne Inseln gehören. Vor allem die sehr imposanten Riesenschildkröten, welche auf den Galapagos-Inseln heimisch sind, prägen die Tierwelt der Region und erlauben Ihnen faszinierende Einblicke in ein einmaliges Ökosystem.
Die Inseln bieten aber nicht nur an Land sehenswerte Arten, sondern sind auch ein Paradies für Taucher, welche insbesondere am Felsen El León Dormido auf ihre Kosten kommen. Unternehmen Sie zauberhafte Ecuador Schiffsreisen und geniessen Sie einen herrlichen Blick auf den majestätischen Vulkan Sierra Negra.
Traumhafte Landschaften
Vielfalt der Natur
Ein wirklich eindrucksvolles Naturerlebnis erwartet Sie bei Galapagos Reisen. Auch aufgrund der einmaligen Tier- und Pflanzenwelt gehören die Galapagosinseln zum UNESCO-Weltnaturerbe und ein Besuch ist bestimmt ein unvergessliches Erlebnis. Möchten Sie die hohen Gipfel der Anden bestaunen, an den lieblichen Stränden des Pazifischen Ozeans relaxen oder lieber im tropischen Amazonas Regenwald auf Entdeckungsreise gehen? Auf ihrer Ecuador Reise ist alles möglich! Sogar eine aufregende Übernachtung mitten im Dschungel in einer der exklusiven Regenwald Lodges im Land könnte auf Ihrem Programm stehen.
Natürlich erreichen Sie Ihr Ziel nicht mit dem Bus oder bei einer Ecuador Mietwagenrundreise, sondern ganz stilecht durch eine Fahrt im Einbaum auf dem gemächlich dahinströmenden Rio Napo. So sehen entspannte und gleichzeitig aufregende Ecuador Ferien aus!
Drei Welten auf kleinem Raum
Ecuador ist das kleinste Andenland und genau deshalb so ergiebig: Innerhalb weniger Flugstunden erreichen Sie Hochanden, Amazonasbecken und die Galápagos-Inseln. Quito auf 2850 Metern ist der Ausgangspunkt; die Altstadt war 1978 eine der ersten Stätten überhaupt auf der Unesco-Welterbeliste.
Südlich davon führt die Strasse der Vulkane an Cotopaxi und Chimborazo vorbei, dazwischen liegen Indigenamärkte wie Otavalo. Der Osten fällt steil ins Amazonasbecken ab, wo Lodges am Rio Napo einen der artenreichsten Regenwälder der Erde erschliessen.
Das Hochland ist ganzjährig frühlingshaft mild, am trockensten von Juni bis September. Für Galápagos sind Dezember bis Mai wärmer mit ruhigerer See, Juni bis November kühler, dafür mit mehr Tieraktivität durch den nährstoffreichen Humboldtstrom.
Per Schiffskreuzfahrt oder von einer Inselbasis aus. Kreuzfahrten von vier bis acht Tagen erreichen die abgelegenen Inseln, die Tagesausflüglern verschlossen bleiben. Landbasierte Ferien auf Santa Cruz oder Isabela sind günstiger und flexibler.
Zwei Wochen: rund eine Woche Festland mit Quito, Andenhochland und Amazonas, danach fünf bis acht Tage Galápagos. Wer nur die Inseln besuchen will, kommt mit zehn Tagen aus.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Für Galápagos fallen eine Transitkarte und eine Nationalparkgebühr an, die vor Ort zu entrichten sind.
Quito liegt auf 2850 Metern. Nehmen Sie den ersten Tag ruhig, trinken Sie viel und verzichten Sie anfangs auf Alkohol. Für Wanderungen am Cotopaxi auf über 4000 Metern sind zwei bis drei Akklimatisierungstage sinnvoll.
Der US-Dollar ist seit dem Jahr 2000 offizielles Zahlungsmittel. Führen Sie kleine Scheine mit, da grosse Noten ausserhalb der Städte oft nicht gewechselt werden können.
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