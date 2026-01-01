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Cabo Polonio, Uruguay

Uruguay Hotels vom Spezialisten

Unterkünfte, die Erholung und Entspannung garantieren

Punta del Este ist bekannt für seine komfortablen und luxuriösen Unterkünfte in Uruguay. Viele Stars und Sternchen aus Hollywood gehen hier ein und aus. Ob Gisele Bündchen oder der ehemalige Fussballer Maradona, alle wurden hier schon gesichtet! Die Stars greifen für eine Nacht in den Luxushotels tief in die Tasche. Das müssen Sie natürlich nicht, denn auch für den etwas kleineren Geldbeutel gibt es eine Vielzahl von Hotels und Resorts. Sehr zu empfehlen ist das smarte Boutique-Hotel Serena an der Playa Mansa.

Hier können Sie einige unbeschwerte und erholsame Ferientage verbringen. Uruguay hat bereits vor einigen Jahren den Beinamen „Schweiz von Südamerika“ erhalten. Sie können sich also gut vorstellen, dass es Ihnen im Land mit Sicherheit an nichts fehlen wird.

Hotels nach Regionen

Carmelo

Colonia del Sacramento

José Ignacio & Punta del Diablo

Mariscala

Montevideo

Punta del Este

Rocha

Abseits der Hotels gibt es viel zu entdecken

20 wunderschöne Bungalows finden Sie im Hyatt Hotel. Uruguay Reisen stecken voller positiver Überraschungen, denn besonders Golfer kommen im Land voll und ganz auf ihre Kosten. Die historische Altstadt und die Plaza Mayor sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Das Radisson Victoria in Montevideo gehört ebenfalls zu den beliebten Anlaufstellen vieler Reisender. Das Restaurant befindet sich im 25. Stockwerk und bietet natürlich einen beeindruckenden Ausblick. Überzeugen Sie sich von der Schönheit des Landes einfach selbst!

Weltkulturerbe Uruguay

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Reiseinformationen

Für einen gelungenen Aufenthalt in Uruguay finden Sie hier alle notwendigen Tipps und Infos

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