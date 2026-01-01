Uruguay Hotels vom Spezialisten
Unterkünfte, die Erholung und Entspannung garantieren
Hotels nach Regionen
José Ignacio & Punta del Diablo
Abseits der Hotels gibt es viel zu entdecken
20 wunderschöne Bungalows finden Sie im Hyatt Hotel. Uruguay Reisen stecken voller positiver Überraschungen, denn besonders Golfer kommen im Land voll und ganz auf ihre Kosten. Die historische Altstadt und die Plaza Mayor sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Das Radisson Victoria in Montevideo gehört ebenfalls zu den beliebten Anlaufstellen vieler Reisender. Das Restaurant befindet sich im 25. Stockwerk und bietet natürlich einen beeindruckenden Ausblick. Überzeugen Sie sich von der Schönheit des Landes einfach selbst!
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