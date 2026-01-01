Ecuador Lodges vom Spezialisten
Dem grossen Strom ganz nah
Mashpi Lodge
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Mashpi Reserve
Harmonisch in den Dschungel eingebettet, bietet diese elegante Lodge einen gemutlichen Ruckzugsort fur perfekte...
La Selva Amazon Ecolodge & Spa
Preis auf Anfrage
Coca
La Selva bietet eine Unterkunft in einem Paradies, wo alles moglich ist und Abenteuer unbegrenzt sind.
La...
La...
Napo Wildlife Center
Preis auf Anfrage
Coca
Erleben Sie Komfort inmitten des tropischen Regenwaldes. Natur Pur!
Übernachten in der Hängematte
In den Ecuador Lodges warten keine weichen Himmelbetten mit Stapel von Kissen und Decken auf Sie. Das wäre in der schwülen Wärme Ecuadors ohnehin nicht angenehm. Stattdessen entspannen Sie wie die Einheimischen: im Napo Wildlife Center, direkt an der Anangucocha Lagune beispielsweise baumeln Hängematten auf den Terrassen der Bungalows, um Ihnen eine Nacht unter freiem Himmel zu ermöglichen. Sie werden von den Geräuschen der Tiere und der Natur in den Schlaf gewiegt.
Auf Ihrer Reise lernen Sie weitere Unterkünfte in Ecuador kennen, beispielsweise am Garzacocha-See. Hier empfangen Sie Affen, und nachts bewegen sich Tapire durch die Natur. Weitere Wunder erwarten Sie am Rio Napo.
Naturreisen
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