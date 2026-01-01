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Lodges, Ecuador

Ecuador Lodges vom Spezialisten

Dem grossen Strom ganz nah

Was ist beruhigender, als das sanfte Flüstern von Wasser am Abend? Sie übernachten während Ihrer Ecuador Rundreise in Lodges im Dschungel, immer nahe dem Amazonas, der sich durch den Regenwald windet. Wie der Fluss bewegen Sie sich entlang der Pfade der Menschen des Anangu-Chichua Stammes und hören die Zwergseidenäffchen in den Baumwipfeln schimpfen. Auf Ihrem Weg in die Ecuador Lodges werden Sie Schwärme bunter Papageien aufscheuchen, die lärmend vor dem Einbaum auf dem Fluss Reissaus nehmen.

Können Sie das leise Flüstern der Wellen des Amazonas schon hören? Folgen Sie den kreischenden Vögeln mit den Augen und entdecken Sie die Wunder der Natur so nahe Ihrer Unterkunft! Vielleicht machen Sie eine Tour zu den Thermalquellen Papallacta, lernen die Auswilderungsstation Amazoonico kennen oder üben zusammen mit Einheimischen Blasrohrschiessen? Unsere Spezialisten freuen sich darauf, Ihnen eine individuelle Reise durch dieses schöne Land zusammenzustellen!

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Übernachten in der Hängematte

In den Ecuador Lodges warten keine weichen Himmelbetten mit Stapel von Kissen und Decken auf Sie. Das wäre in der schwülen Wärme Ecuadors ohnehin nicht angenehm. Stattdessen entspannen Sie wie die Einheimischen: im Napo Wildlife Center, direkt an der Anangucocha Lagune beispielsweise baumeln Hängematten auf den Terrassen der Bungalows, um Ihnen eine Nacht unter freiem Himmel zu ermöglichen. Sie werden von den Geräuschen der Tiere und der Natur in den Schlaf gewiegt.

Auf Ihrer Reise lernen Sie weitere Unterkünfte in Ecuador kennen, beispielsweise am Garzacocha-See. Hier empfangen Sie Affen, und nachts bewegen sich Tapire durch die Natur. Weitere Wunder erwarten Sie am Rio Napo.

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