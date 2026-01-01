Reisezeit nach Programm

Machu Picchu und Heiliges Tal: Mai bis September. Juni bis August sind am trockensten und am vollsten; Mai und September bieten ähnliche Bedingungen mit weniger Andrang.

Inka-Trail: Ganzjährig ausser im Februar, wenn der Weg für Instandhaltungsarbeiten geschlossen ist. Die Genehmigungen sind für die Trockenzeit oft ein halbes Jahr im Voraus vergeben.

Amazonas: Ganzjährig warm und feucht. Von Dezember bis Mai steht das Wasser hoch, was Bootsfahrten tief in den Wald erlaubt; von Juni bis November sind mehr Wanderwege begehbar.

Titicacasee: Mai bis September, mit kalten Nächten um den Gefrierpunkt auf 3800 Metern.