Wichtige Argentinien Reisetipps
Argentinien Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Von Genf, Basel oder Zürich bieten mehrere Fluggesellschaften Flüge nach Argentinien. Ein bis zwei Zwischenstopps müssen jedoch eingeplant werden. Die Flugzeit beträgt zwischen 13 und 16 Stunden.
Ein für noch mindestens sechs Monate gültiger Reisepass ist für die Einreise nach Argentinien notwendig. Wer länger als drei Monte im Land verweilen möchte, muss einen Antrag auf ein Visum stellen.
Argentinien ist ein sehr kinderfreundliches Land. Zumeist gibt es ganz spezielle Reiseangebote mit Kindern.
Beste Reisezeit für Argentinien ist von Oktober bis April. Der Frühling und der Sommer, die beste Zeit, um das Land zu besuchen. Es ist warm und ideal für Touren und Aktivitäten.
Beste Reisezeit für Nordargentinien, Salta und Cordoba ist von April bis Oktober. Weniger Regen und mildere Temperaturen machen Ausflüge und Besichtigungen komfortabel.
Beste Reisezeit für Buenos Aires ist von Oktober bis März, ideal um die Hauptstadt zu erkunden. Die Temperaturen sind warm, aber nicht zu heiss, und die Stadt ist lebendig.
Beste Reisezeit für La Pampa und Bahia Bianca ist von Oktober bis April. Es ist es warm und trocken, gut für Outdoor-Aktivitäten und die Erkundung der Natur.
Beste Reisezeit für Südargentinien und Ushuaia: Der Sommer von Dezember bis März ist die beste Zeit, um den südlichen Teil zu besuchen. Es ist die wärmste Zeit des Jahres, ideal für das Erkunden von Patagonien und Feuerland.
Der katholische Glauben ist in Argentinien weit verbreitet. Rund zwei Prozent sind evangelisch und ein Prozent jüdisch.
Impfungen werden für die Einreise nicht benötigt. Dennoch sollten Sie sich vor dem Abflug bei Ihrem Hausarzt über etwaige Impfungen informieren. Das Gesundheitssystem in Argentinien ist sehr gut, dennoch sollten Sie auf den Abschluss einer Reisekrankenversicherung nicht verzichten. Wie bei allen anderen Reisen sollten Sie auch in Argentinien Ihre Wertgegenstände im Hotelsafe sicher verwahren.
- 1. Januar: Neujahresfest
- 24. März: Gedenktag an den Militärputsch
- 2. April: Tag der Falklandinseln
- 1. Mai: Tag der Arbeit
- 25. Mai: Erklärung der Unabhängigkeit von Spanien
- 20. Juni: Tag der Nationalflagge
- 9. Juli: Anerkennung der Unabhängigkeit von Spanien
- 17. August: Gedenktag zu Ehren des Generals San Martin
- 12. Oktober: Tag der Entdeckung Amerikas
- 8. Dezember: Maria Empfängnis
- 25. Dezember: Weihnachten
- Beweglich: Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern
Spanisch ist die Amtssprache in Argentinien. In einigen Regionen wird sogar Deutsch gesprochen. Mit Englisch werden Sie in den touristischen Regionen gut vorankommen.
Die Strassen in Argentinien sind eigentlich in einem guten Zustand. Als Fussgänger sollten Sie in Argentinien allerdings gut aufpassen. Nicht selten legen die Autofahrer einen unerwarteten Start hin.
Landesweit ist eine Netzspannung von 220 Volt vorhanden. Adapter sind allerdings zwingend notwendig.
Der Kauf einer SIM-Karte ist ratsam. Diese erhalten Sie am Airport oder direkt vor Ort, etwa im Hotel. Erkundigen Sie sich zudem über die anfallenden Roaming-Gebühren.
In Restaurants erwarten sich die Servicekräfte ein Trinkgeld von etwa zehn Prozent. Taxifahrer erhalten in Argentinien in der Regel kein Trinkgeld.
Der Peso ist das offizielle Zahlungsmittel in Argentinien. Der amerikanische Dollar kann in Argentinien als Zweitwährung angesehen werden. Zudem werden im Land auch alle gängigen Kreditkarten akzeptiert. Das Abheben von Bargeld sollte in Argentinien ebenfalls keine Probleme darstellen.
Die Zeitdifferenz zur Schweiz beträgt während der Sommerzeit in Europa minus fünf Stunden. In den Wintermonaten sind es minus vier Stunden.
Für die klassische Kombination aus Buenos Aires, den Iguazú-Wasserfällen und Patagonien empfehlen wir mindestens zwei, besser drei Wochen. Die Distanzen im zweitgrössten Land Südamerikas sind enorm und werden meist per Inlandflug überbrückt. Wer sich auf eine oder zwei Regionen konzentriert, erlebt auch in zwei Wochen sehr viel.
Für Reisen nach Patagonien in der Hochsaison von Dezember bis Februar empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, da die Unterkünfte im Süden nur über begrenzte Kapazitäten verfügen. Auch beliebte Inlandflüge sind frühzeitig ausgebucht. Eine frühe Planung sichert Ihnen die Wunschroute und die passenden Unterkünfte.
Ja, die Kombination mit Chile ist ein Klassiker: Patagonien erstreckt sich über beide Länder, und die Grenzübergänge sind gut organisiert. Beliebt ist etwa die Verbindung des argentinischen Südens mit dem chilenischen Nationalpark Torres del Paine. Unsere Spezialisten planen die Route inklusive aller Transfers für Sie.
Zu den Klassikern zählen die Hauptstadt Buenos Aires mit ihrer Tangokultur, die gewaltigen Iguazú-Wasserfälle im Nordosten, der Perito-Moreno-Gletscher in Patagonien sowie die farbigen Andentäler rund um Salta im Nordwesten. Je nach Reisezeit und Interessen setzen unsere Spezialisten die Schwerpunkte unterschiedlich.
Wegen der grossen Distanzen sind Inlandflüge das wichtigste Verkehrsmittel – etwa von Buenos Aires nach Patagonien oder in den Nordwesten. Innerhalb einzelner Regionen eignet sich eine Mietwagenrundreise, zum Beispiel rund um Salta oder in der Seenregion. Wir kombinieren beides zu einer stimmigen Route.
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