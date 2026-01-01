Chile Schiffsreisen vom Spezialisten
Einzigartige Flora und Fauna bei Ihren Ferien in Chile
Kreuzfahrt am Ende der Welt - Puntas Arena - Ushuaia
ab CHF 3080.– / pro Person
ab Punta Arenas bis Ushuaia
Highlights: Beobachten Sie Magellanpinguine und Kormorane , Patagonien Abenteuer , Wanderung im magellanischen...
5 Tage / 4 Nächte
Chile Schiffsreisen
Ein Erlebnis für Entdecker
Die gut ausgestatteten Kreuzfahrtschiffe bieten Ihnen viel Komfort. Egal, ob Sie die Küsten Patagoniens an Bord der Cruceros Australis oder der Skorpios erkunden, beide Schiffe machen es möglich, dass Sie gemäss eines regionalen Brauches einen Whisky mit Eis aus der Lagune des örtlichen Gletschergebietes trinken können. Beobachten Sie aufmerksam die vorbeiziehende Küste, an der einst das Volk der Chono lebte und erspähen Sie mit etwas Glück zum Beispiel possierliche Pudus, welche als die kleinsten Hirsche der Welt gelten.
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