Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen
Schiffsreisen, Chile

Chile Schiffsreisen vom Spezialisten

Einzigartige Flora und Fauna bei Ihren Ferien in Chile

Wenn Sie Chile mit dem Schiff entdecken, können Sie sich auf viele spektakuläre Naturkulissen einstellen. Insbesondere der eindrucksvolle Berg Monte San Valentin, in dessen Umgebung sich der berühmte San Rafael Gletscher befindet, ist eines der schönsten Naturmonumente in Patagonien. Freuen Sie sich auf eine entspannte Zeit in einem luxuriösen Umfeld, wenn Sie eine Kreuzfahrt in Chile unternehmen und richten Sie sich auf unvergessliche Abenteuer ein.

Denn kleine Boote bringen Sie von Ihrem Schiff aus ganz nah an die kalbenden Gletscher. Ergreifen Sie die Initiative und kontaktieren Sie möglichst bald unsere Spezialisten, um diese traumhaften Landschaften persönlich zu erleben.

Icon map5 Tage
Kreuzfahrt am Ende der Welt - Puntas Arena - Ushuaia
ab CHF 3080.– / pro Person
ab Punta Arenas bis Ushuaia
Highlights: Beobachten Sie Magellanpinguine und Kormorane , Patagonien Abenteuer , Wanderung im magellanischen...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte

Chile Schiffsreisen

Ein Erlebnis für Entdecker

Die gut ausgestatteten Kreuzfahrtschiffe bieten Ihnen viel Komfort. Egal, ob Sie die Küsten Patagoniens an Bord der Cruceros Australis oder der Skorpios erkunden, beide Schiffe machen es möglich, dass Sie gemäss eines regionalen Brauches einen Whisky mit Eis aus der Lagune des örtlichen Gletschergebietes trinken können. Beobachten Sie aufmerksam die vorbeiziehende Küste, an der einst das Volk der Chono lebte und erspähen Sie mit etwas Glück zum Beispiel possierliche Pudus, welche als die kleinsten Hirsche der Welt gelten.

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren