Unvergessliche Galapagos Reisen vom Spezialisten

Das Galapagos Archipel, 960 Kilometer vor Ecuadors Küste gelegen, ist eine einzigartige tropische Inselwelt. Nur fünf der zahlreichen vulkanisch geprägten Inseln und Felsen sind bewohnt. Der überwiegende Teil der Landfläche von ca. 8000 Quadratkilometern und der 20.000 Quadratkilometer umfassenden Meeresfläche sind Nationalpark. Die Tier- und Pflanzenwelt auf Galapagos konnte sich auf von Vulkanen geschaffenen neuen Lebensräumen unberührt von der Zivilisation entwickeln. Sie steht heute unter strengem Naturschutz und der Besuch ist strikt reglementiert.

Das recht stabile Klima der Region ist wegen des Humboldstroms angenehm mild und dabei kühler, als man wegen der Nähe zum Äquator erwarten würde. Bei Galapagos Rundreisen sowie Galapagos Schiffsreisen haben Sie die Möglichkeit, auch unbewohnte Inseln anzusteuern. Unsere erfahrenen Galapagos-Spezialisten kennen sich aus. Sie beraten Sie gern zu den verschiedenen Reisemöglichkeiten für Ihre Galapagos Ferien.