Brasilien Reisen vom Spezialisten
Weltmetropolen und Traumstränden
Flitterwochen im wunderschönen Brasilien
Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften
Brasiliens Vielfalt
Rio de Janeiro – die Millionenstadt an der Copacabana
In Brasiliens grösster Stadt und dem direkten Umfeld leben mehr als 11 Millionen Menschen. Zwei berühmte Wahrzeichen sind schon von weitem sichtbar. Da ist zum einen der weltberühmte Zuckerhut und zum anderen die Christus-Statue auf dem Corcovado. Das bedeutendste Event, der Karneval in Rio, zieht tausende Menschen an, die zu Samba Klängen durch die Strassen tanzen und ausgelassen feiern. Von Rio aus erreichen Sie mit dem Flugzeug auf Ihrer Brasilien Rundreise aus die grandiosen Wasserfälle von Iguacu.
Unendliche Wassermassen stürzen hier an der Grenze zu Argentinien in die Tiefe. Rio de Janeiro bietet viele Möglichkeiten für einen ganzen Brasilien Urlaub.
Traumhafte Strände, um in Brasilien Badeferien zu machen
Brasiliens Strände sind weit mehr als die beiden bekanntesten Strände an der Bucht von Rio. Legendär ist der Strand in der "Allerheiligenbucht" von Salvador da Bahia für tolle Brasilien Badeferien. Ein idyllischer Fleck ist auch die Vulkaninsel Fernando de Noronha. Neben Volleyball und Basketball steht hier Tauchen in Brasilien hoch im Kurs. Wer sich statt für eine Rundreise für die geruhsame Zweisamkeit einer Hochzeitsreise entscheidet, wird in Brasilien eine Hochzeitsreise wie im Paradies erleben: Flitterwochen in luxuriösen Hotels am Strand des Atlantiks oder die malerische Kulturhauptstadt Salvador.
Aktivferien in Brasilien
Gehen Sie in Pantanal auf Safari und versuchen Sie auf einer aufregenden Bootsfahrt, Piranhas zu angeln. Die Gegend bietet sich an für perfekte, aktive Brasilien Ferien. Bei Ihrem Besuch in dem riesigen Feuchtgebiet bekommen Sie auch einen hervorragenden Einblick in das Leben des indigenen Teils der Bevölkerung, die nach wie vor an ihren Traditionen und Bräuchen festhält.
Das Phänomen Amazonas
Wenn Sie Südamerika Reisen mit Brasilien Ferien planen, darf ein Besuch am Amazonas nicht fehlen. Am besten erleben Sie die gigantischen Ausmasse bei Amazonas Kreuzfahrten von Manaus aus. Die Stadt liegt mitten im Amazonas Gebiet am Rio Negro. Erleben Sie, wie sich die dunklen Wasser mit dem helleren Wasser des Rio Solimoes mischen. Machen Sie einen Ausflug im Norden von Brasilien in den Nationalpark "Park Maranhão" zu den Salzwiesen, endlosen Dünen und tiefblauen Lagunen.
Brasilien und seine Hauptstadt
Stärker kann ein Kontrast kaum sein, als zwischen dem Dschungel des Amazonas Gebietes und der futuristischen Hauptstadt Brasilia. 1960 aus dem Nichts entstand innerhalb von vier Jahren eine Stadt vom Reissbrett. Vom 218 Meter hohen Fernsehturm fällt der Blick über Kathedrale und Kongress-Palast hinweg über den gesamten Regierungsdistrikt mit Wolkenkratzern in absoluter Symmetrie.
Brasiliens Regionen sinnvoll kombinieren
Brasilien ist grösser als ganz Westeuropa – die Kunst der Planung liegt im Weglassen. Für eine erste Reise haben sich drei Bausteine bewährt: Rio de Janeiro als Auftakt, die Wasserfälle von Iguaçu als Naturspektakel und anschliessend – je nach Interesse – Amazonas, Pantanal oder die Strände des Nordostens. Inlandsflüge verbinden die Regionen zuverlässig, sodass sich in zwei bis drei Wochen ein rundes Bild des Landes ergibt. Fertige Routenideen finden Sie unter Brasilien Rundreisen; unsere Spezialisten passen jede Route an Ihre Wünsche an.
Rio de Janeiro: der perfekte Auftakt
Drei bis vier volle Tage geben Rio den Raum, den die Stadt verdient: Zuckerhut und Corcovado bei gutem Wetter, dazwischen die Strände von Copacabana und Ipanema, das Bohème-Viertel Santa Teresa und eine Bootsfahrt in der Guanabara-Bucht. Am schönsten präsentiert sich die Stadt im Südsommer von Dezember bis März – dann allerdings mit Hochsaisonpreisen, besonders rund um den Karneval. Eine Auswahl geprüfter Unterkünfte im ganzen Land finden Sie unter Brasilien Hotels.
Iguaçu: Wasserfälle mit zwei Gesichtern
Die Wasserfälle an der Grenze zu Argentinien gehören zu den eindrücklichsten Naturschauspielen des Kontinents – und sie zeigen von jeder Seite ein anderes Gesicht. Die brasilianische Seite bietet das grosse Panorama, die argentinische Seite führt auf Stegen bis dicht an die tosenden Fälle heran. Der Besuch funktioniert ganzjährig; nach kräftigen Regenfällen führen die Fälle am meisten Wasser. Planen Sie idealerweise zwei Nächte ein und besuchen Sie beide Seiten; wer mag, reist gleich weiter nach Argentinien – Unterkünfte direkt auf der argentinischen Seite finden Sie unter Iguazú Hotels.
Amazonas oder Pantanal: Wo sehen Sie mehr Tiere?
Die häufigste Frage in der Beratung – und die Antwort fällt klar aus: Wer vor allem Tiere beobachten will, wählt das Pantanal. Das offene Feuchtgebiet im Westen des Landes gilt als eines der besten Tierbeobachtungsgebiete Südamerikas; in der Trockenzeit von Mai bis Oktober versammeln sich Kaimane, Wasserschweine und unzählige Vogelarten an den verbleibenden Wasserstellen, mit etwas Glück zeigt sich sogar ein Jaguar. Komfortable Basen dafür finden Sie unter den Pantanal Lodges.
Der Amazonas wiederum ist das intensivere Regenwald-Erlebnis: Bootsausflüge auf stillen Seitenarmen, Nächte in Dschungel-Lodges, das Konzert des Waldes – die Tierwelt versteckt sich hier jedoch häufiger im Blätterdach. Ideal ist, wer beides erleben kann: erst das Pantanal für die Tiere, dann der Amazonas für die Atmosphäre.
Der Nordosten: Strände, Kolonialerbe und Lebensfreude
Wer nach der Rundreise Erholung sucht, verlängert im Nordosten. Salvador da Bahia verbindet afro-brasilianische Kultur, koloniale Altstadtgassen und vorgelagerte Strände; die Küste ist dank tropischem Klima das ganze Jahr über badetauglich. Weiter nördlich locken die Dünenlandschaften der Lençóis Maranhenses und einsame Fischerdörfer – Ziele für die zweite oder dritte Brasilien-Reise. Damit ist der Nordosten die natürliche Schlussetappe fast jeder Brasilien-Route – gerade auch für Paare, die Kultur und Strandferien verbinden möchten.
Praktisches für Ihre Brasilien-Reise
Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt je nach Jahreszeit meist nur vier bis fünf Stunden – Jetlag ist damit kaum ein Thema. Brasilien ist zudem ein Ganzjahresziel: Irgendwo im Land ist immer die richtige Saison, entscheidend ist die Reihenfolge der Regionen. Landessprache ist Portugiesisch; in Hotels und mit unseren Guides kommen Sie mit Englisch gut zurecht. Genau hier lohnt sich die Beratung durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten, die jede Region aus eigener Erfahrung kennen und Flüge, Lodges und Guides passend kombinieren.
Klimatabelle Brasilien
Die Werte beziehen sich auf Rio de Janeiro und die Südostküste, den Auftakt der meisten Brasilien-Reisen:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Wassertemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|30
|23
|25
|13
|Februar
|31
|24
|26
|11
|März
|30
|23
|26
|10
|April
|28
|22
|25
|9
|Mai
|26
|20
|24
|6
|Juni
|25
|18
|23
|5
|Juli
|25
|18
|22
|4
|August
|26
|18
|22
|5
|September
|26
|19
|22
|7
|Oktober
|27
|20
|23
|10
|November
|28
|21
|24
|10
|Dezember
|29
|22
|25
|12
Rio de Janeiro ist ganzjährig warm: Der Südsommer von Dezember bis März bringt die heissesten Tage und die meisten Schauer – und mit dem Karneval die Hochsaison. Von Mai bis Oktober ist es trockener und etwas kühler, ideal für Städte- und Rundreisen. Beachten Sie die regionalen Unterschiede: Im Pantanal gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober als beste Reisezeit, der Amazonas und der tropische Nordosten sind das ganze Jahr über warm.
Flitterwochen in Brasilien
Ein Traum für verliebte Paare
Egal, ob Sie während Ihres Brasilien Honeymoons das Sumpfgebiet Pantanal oder die Amazonasregion Brasiliens besuchen, die Natur dieses Landes ist einfach überragend. Herrliche Strände und erstklassige Hotels, die Ihnen Honeymoonsuiten der Extraklasse bieten, prägen Brasilien und machen dieses abwechslungsreiche Land zu einem Traumziel für alle Hochzeitspaare. Dank der atemberaubenden Landschaften und vielen Möglichkeiten, sich auf eine aufregende Art und Weise die Zeit zu vertreiben, ist es eine gute Wahl, seine Flitterwochen in Brasilien zu verbringen. Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie während Ihrer Hochzeitsreise einen Tanzkurs oder tauchen Sie an Brasiliens schönsten Stränden.
Das Land ist so gross, dass es keine einheitliche Antwort gibt. Rio und der Süden sind von Dezember bis März am wärmsten, der Nordosten ganzjährig tropisch mit weniger Regen zwischen September und Februar. Fürs Pantanal eignet sich die Trockenzeit von Mai bis Oktober.
Drei bis vier Nächte für Zuckerhut, Christusstatue, Copacabana und Ipanema sowie einen Ausflug in den Tijuca-Regenwald. Wer den Karneval erleben möchte, sollte ein Jahr im Voraus buchen.
Im Pantanal, nicht im Amazonas. Die offene Feuchtsavanne macht Jaguare, Kaimane, Riesenotter und Hunderte Vogelarten weit besser sichtbar als der dichte Regenwald. Beste Zeit ist die Trockenzeit von Juli bis Oktober.
Unbedingt. Die Fälle liegen an der Grenze zu Argentinien; die brasilianische Seite bietet den Panoramablick, die argentinische das Erlebnis aus nächster Nähe an der Teufelsschlucht. Planen Sie für beide Seiten zwei volle Tage ein.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Der Pass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein.
Die Küste zwischen Fortaleza und Recife bietet warmes Wasser das ganze Jahr. Jericoacoara ist ein Dünendorf ohne befestigte Strassen, Fernando de Noronha ein geschütztes Archipel mit strenger Besucherbegrenzung und aussergewöhnlicher Unterwasserwelt.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Ecuador Reisen vom Spezialisten
- Kolumbien Reisen vom Spezialisten
- Südamerika Reisen vom Spezialisten
- Bolivien Reisen vom Spezialisten
- Uruguay Ferien vom Spezialisten
- Paraguay Reisen vom Spezialisten
- Guyanas Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Abenteuer Patagonien vom Spezialisten
- Südamerika Rundreisen vom Spezialisten
- Amazonas Reisen vom Spezialisten