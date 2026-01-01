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Mietwagenrundreisen, Uruguay

Uruguay Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

9.000 Kilometer und ein Mietwagen

Ganze 9.000 Kilometer asphaltierte Strassen erwarten Sie im zweitkleinsten Land Südamerikas – wenn das mal keine Einladung ist, Uruguay auf Mietwagenrundreisen kennenzulernen! Das kleine Land wird von einem dichten Strassennetz durchzogen, und doch hält sich der Verkehr in den meisten Teilen des Landes in Grenzen. Eine angenehmere Art, das Land zu erkunden, gibt es doch eigentlich gar nicht. Uruguay mit dem Auto entdecken bedeutet, dass sie massgeschneiderte Routen abfahren. Sie entscheiden, wie lange Sie jeden Tag hinter dem Steuer verbringen, wann Sie anhalten, was Sie sich genauer ansehen wollen.

Da die Entfernungen zwischen den verschiedenen Städten und sehenswerten Stätten Uruguays relativ gering sind, reisen Sie einfach von Estancia zu Estancia – in Ihrem eigenen Tempo. Unsere Uruguay Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reisepunkte zusammen, so dass Sie überall ausreichend Zeit haben.

Feuchtes und mediterranes Klima in Südamerika

Uruguay ist von den spanischen Eroberern geprägt worden, mit denen auch die Jesuiten kamen. Diese brachten den Weinanbau nach Uruguay. Das Klima des Landes ist mediterran, so dass die 1.500 Weinstöcke, die von den Jesuiten in Calera de las Huérfanas gesetzt wurden, reiche Frucht trugen – und bis heute tragen. Uruguay ist ein Weinland, das sich auf dem Weltmarkt einen hervorragenden Ruf sichern konnte. Lernen Sie auf Ihren Uruguay Reisen das Handwerk der Winzer kennen!

In El Legado und in Irurita beispielsweise dürfen Sie den Winzern genau auf die Finger sehen. Und wenn Ihnen das zu anstrengend klingt, seien Sie versichert: Sie haben genügend Zeit, am Atlantik zu entspannen und zu baden.

Weltkulturerbe Uruguay

Entdecken Sie bei unseren Individualreisen das UNESCO Kulturerbe von Uruguay

Reiseinformationen

Für einen gelungenen Aufenthalt in Uruguay finden Sie hier alle notwendigen Tipps und Infos

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