Uruguay Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
9.000 Kilometer und ein Mietwagen
Feuchtes und mediterranes Klima in Südamerika
Uruguay ist von den spanischen Eroberern geprägt worden, mit denen auch die Jesuiten kamen. Diese brachten den Weinanbau nach Uruguay. Das Klima des Landes ist mediterran, so dass die 1.500 Weinstöcke, die von den Jesuiten in Calera de las Huérfanas gesetzt wurden, reiche Frucht trugen – und bis heute tragen. Uruguay ist ein Weinland, das sich auf dem Weltmarkt einen hervorragenden Ruf sichern konnte. Lernen Sie auf Ihren Uruguay Reisen das Handwerk der Winzer kennen!
In El Legado und in Irurita beispielsweise dürfen Sie den Winzern genau auf die Finger sehen. Und wenn Ihnen das zu anstrengend klingt, seien Sie versichert: Sie haben genügend Zeit, am Atlantik zu entspannen und zu baden.
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