Ihre Rundreise durch Uruguay beginnt selbstverständlich in Montevideo, der Hauptstadt des kleinen Staates im Osten Südamerikas. Die Stadt liegt am Rio de la Plata und hat viel zu bieten. Pocitos, das Stadtviertel mit Strandpromenade, Restaurants und Bars, wollen Sie vermutlich gar nicht mehr verlassen! Die Playa Independencia wird Sie in ihren Bann ziehen, und dann wartet auch noch die Pampa auf Sie. Uruguay Reisen sind hier eher beschaulich. Vielleicht folgen Sie den Schienen der alten Eisenbahn durch die grasbedeckte Landschaft, bis nach Colonia del Sacramento an der Küste?

Die alte koloniale Hafenstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe und lädt zum Entspannen ein. Unsere Uruguay Spezialisten freuen sich darauf, Ihnen Ihre ganz individuelle Uruguay Reise zusammenzustellen!