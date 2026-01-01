Uruguay Rundreisen vom Spezialisten
Lernen Sie Uruguay von einer anderen Seite kennen
Historisches Colonia del Sacramento
ab CHF 609.– / pro Person
ab/bis Colonia del Sacramento
Highlights: Kolonialstadt entdecken, Weinverkostung in Bodega, Käse-Tour auf La Vigna, Charmante Altstadtgassen
3 Tage / 2 Nächte
La Costa de Uruguay
ab CHF 2020.– / pro Person
ab/bis Jose Ignacio
Highlights: Erholung am Strand von José Ignacio, Überquerung der berühmten Brücke La Barra, Aktivitäten in José Ignacio
4 Tage / 3 Nächte
Uruguay Klassik
ab CHF 2080.– / pro Person
ab Colonia del Sacramento bis Montevideo
Highlights: Koloniale Altstadt Colonia, Stadtrundgang Montevideo, Strände & Nachtleben in Punta del Este, Freizeit &...
6 Tage / 5 Nächte
Uruguay Natural
ab CHF 5930.– / pro Person
ab Colonia del Sacramento bis Montevideo
Highlights: Koloniales Flair in Colonia, Wein- & Käsetour, Montevideo & Strände, Natur & Abenteuer
13 Tage / 12 Nächte
Weitere Highlights in Uruguay
Colonia del Sacramento ist natürlich nicht alles, was die UNESCO in Uruguay unter ihren Schutz gestellt hat. Ganz in der Nähe der Stadt, die übrigens eine der ältesten des Landes ist, befindet sich die Calera de las Huérfanas. Die Jesuitenstätte hat Weingüter, die Ihnen auch heute noch einen Einblick in die Weinproduktion Uruguays bieten. Uruguay Reisen wären natürlich nicht vollständig ohne einen Badeaufenthalt. Piriápolis ist einer der schönsten Badeorte des Landes!
Vielleicht reisen Sie weiter nach Carmelo, ebenfalls am Rio de la Plata gelegen. Hier können Sie angeln oder eine Kanutour auf dem Fluss unternehmen. Ihre Uruguay Rundreisen werden Sie noch weiter zu der ein oder anderen Stadt aus der Kolonialzeit führen, Sie werden an herrlichen Sandstränden am Atlantik relaxen und trotz der relativen Dichte an Erlebnissen einen entspannten Aufenthalt haben!
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