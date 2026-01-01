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Punta del Este Uruguay, Uruguay

Uruguay Rundreisen vom Spezialisten

Lernen Sie Uruguay von einer anderen Seite kennen

Ihre Rundreise durch Uruguay beginnt selbstverständlich in Montevideo, der Hauptstadt des kleinen Staates im Osten Südamerikas. Die Stadt liegt am Rio de la Plata und hat viel zu bieten. Pocitos, das Stadtviertel mit Strandpromenade, Restaurants und Bars, wollen Sie vermutlich gar nicht mehr verlassen! Die Playa Independencia wird Sie in ihren Bann ziehen, und dann wartet auch noch die Pampa auf Sie. Uruguay Reisen sind hier eher beschaulich. Vielleicht folgen Sie den Schienen der alten Eisenbahn durch die grasbedeckte Landschaft, bis nach Colonia del Sacramento an der Küste?

Die alte koloniale Hafenstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe und lädt zum Entspannen ein. Unsere Uruguay Spezialisten freuen sich darauf, Ihnen Ihre ganz individuelle Uruguay Reise zusammenzustellen!

Icon map3 Tage
Historisches Colonia del Sacramento
ab CHF 609.– / pro Person
ab/bis Colonia del Sacramento
Highlights: Kolonialstadt entdecken, Weinverkostung in Bodega, Käse-Tour auf La Vigna, Charmante Altstadtgassen
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
La Costa de Uruguay
ab CHF 2020.– / pro Person
ab/bis Jose Ignacio
Highlights: Erholung am Strand von José Ignacio, Überquerung der berühmten Brücke La Barra, Aktivitäten in José Ignacio
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map6 Tage
Uruguay Klassik
ab CHF 2080.– / pro Person
ab Colonia del Sacramento bis Montevideo
Highlights: Koloniale Altstadt Colonia, Stadtrundgang Montevideo, Strände & Nachtleben in Punta del Este, Freizeit &...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map13 Tage
Uruguay Natural
ab CHF 5930.– / pro Person
ab Colonia del Sacramento bis Montevideo
Highlights: Koloniales Flair in Colonia, Wein- & Käsetour, Montevideo & Strände, Natur & Abenteuer
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte

Weitere Highlights in Uruguay

Colonia del Sacramento ist natürlich nicht alles, was die UNESCO in Uruguay unter ihren Schutz gestellt hat. Ganz in der Nähe der Stadt, die übrigens eine der ältesten des Landes ist, befindet sich die Calera de las Huérfanas. Die Jesuitenstätte hat Weingüter, die Ihnen auch heute noch einen Einblick in die Weinproduktion Uruguays bieten. Uruguay Reisen wären natürlich nicht vollständig ohne einen Badeaufenthalt. Piriápolis ist einer der schönsten Badeorte des Landes!

Vielleicht reisen Sie weiter nach Carmelo, ebenfalls am Rio de la Plata gelegen. Hier können Sie angeln oder eine Kanutour auf dem Fluss unternehmen. Ihre Uruguay Rundreisen werden Sie noch weiter zu der ein oder anderen Stadt aus der Kolonialzeit führen, Sie werden an herrlichen Sandstränden am Atlantik relaxen und trotz der relativen Dichte an Erlebnissen einen entspannten Aufenthalt haben!

Weltkulturerbe Uruguay

Entdecken Sie bei unseren Individualreisen das UNESCO Kulturerbe von Uruguay

Reiseinformationen

Für einen gelungenen Aufenthalt in Uruguay finden Sie hier alle notwendigen Tipps und Infos

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