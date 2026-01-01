Brasilien Tauchferien vom Spezialisten
Einmalige Unterwasserwelt
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Tropische Fische und Schiffwracks
Brasilien Reisen sind eine gute Gelegenheit zum Tauchen
Einsame Buchten und einladende Lagunen sind für Brasiliens Küste typisch und ermöglichen es Ihnen, in einer abwechslungsreichen Umgebung viel Spass beim Tauchen zu haben. Insbesondere das Gebiet rund um den kleinen Fischerort Aaraial do Cabo ist dank guter Sichtweiten und vielen verschiedenen Meeresbewohnern, die sich dort tummeln, sehr beliebt. Wenn Sie in Brasilien Tauchen lernen möchten, haben Sie die Qual der Wahl. Denn etliche Tauchschulen in allen Bereichen der brasilianischen Küste warten nur darauf, von Ihnen besucht zu werden.
Tauchen in Brasilien ist ein unvergessliches Erlebnis
Das Besondere an Tauchaufenthalten in Brasilien ist die Artenvielfalt, die Sie in den örtlichen Korallenriffen bestaunen können. Neben Walen, Haien und Meeresschildkröten sorgen viele tropische Fische für eine herrliche Kulisse beim Tauchen vor Brasilien. Von den vielen Gegenden Brasiliens, in denen atemberaubende Taucherlebnisse auf Sie warten, sind vor allem die Inseln Ilha do Cabo Frio und Ilha Rasa interessant.
Aber auch das Örtchen Angra dos Reis und die gesamte Coral Coast Brasiliens sind für ihre guten Bedingungen für Taucher bekannt und bieten darüber hinaus herrliche Unterwasserlandschaften. Wenn Sie hingegen Interesse am Wracktauchen haben, sind Sie in der Schiffbruchhauptstadt Recife genau richtig.
Brasilien Ferien eignen sich hervorragend zum Schnorcheln
Eine sehr schöne Region an Brasiliens Küste, die alles bietet, was Taucher sich wünschen, ist die Gegend um Búzios herum, welche auch zur Costa do Sol gezählt wird und durch ihre Idylle besticht. Ebenfalls sehr sehenswert ist der einzige Meer-Nationalpark Brasiliens bei Abrolhos, welchen Sie auf Brasilien Reisen unbedingt besuchen sollten. Charmant, vielseitig und sehr freundlich – so präsentiert sich Brasilien Tauchern aus aller Welt. Dank vieler verschiedener Tauchspots sind die einzelnen Tauchgebiete selten stark frequentiert, was für Entspannung sorgt.
Flitterwochen im wunderschönen Brasilien
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