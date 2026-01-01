Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden ab Salta

1 . Tag Salta Ankunft und Transfer zum Hotel.

2 . Tag Salta - Villazon - Tupiza Auf der Fahrt nach Norden besuchen Sie Tilcara mit seiner präkolumbischen Festung und fahren durch die einzigartige Humahuaca Schlucht. In Villazon überqueren Sie die Grenze und erreichen gegen Abend Tupiza.

3 . Tag Tupiza - Uyuni Salzsee Heute erleben Sie den 11 000 m² grossen Uyuni Salzsee. Die kristallenen Salzachtecke, der klare Himmel und die Kakteen machen diesen Ort einzigartig.

4 . Tag Uyuni - Potosi Durch weite Landschaften geht die Reise weiter nach Potosi. Besichtigung des Bergbauern Marktes sowie einer noch aktiven Mine im Hausberg Cerro Rico.

5 . Tag Potosi - Sucre Nach dem Frühstück werden Sie nach Sucre gefahren. Die Strasse führt durch wunderschöne Landschaften mit schroffen Tälern und Bergen. Am Nachmittag lernen Sie die verfassungsmässigen Hauptstadt Boliviens das Textil-Museum Asur, das Kloster von San Felipe de Nery und das von la Recoleta.

6 . Tag Sucre Transfer zum Flughafen.