Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen

Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden ab Salta

Schöne Kolonialstädte, geschichtsträchtige Orte, den grössten Salzsee der Welt, menschenleere Landschaften, all das und noch viel mehr gibt es auf dieser unvergesslichen Reise zu entdecken.

Diese Tour führt Sie abseits der bekannten Pfade von der charmanten Kolonialstadt Salta in Argentinien zur bolivianischen Hauptstadt Sucre.

Reisedaten
Täglich
Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden ab Salta
ab CHF 3020.– / pro Person
ab Salta bis Sucre
Highlights:
- Cuzco-Schule
- Uyuni Salzsee
- Besichtigung einer aktiven Mine
- Textil-Museum Asur
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Salta

Ankunft und Transfer zum Hotel.

2. Tag Salta - Villazon - Tupiza

Auf der Fahrt nach Norden besuchen Sie Tilcara mit seiner präkolumbischen Festung und fahren durch die einzigartige Humahuaca Schlucht. In Villazon überqueren Sie die Grenze und erreichen gegen Abend Tupiza.

3. Tag Tupiza - Uyuni Salzsee

Heute erleben Sie den 11 000 m² grossen Uyuni Salzsee. Die kristallenen Salzachtecke, der klare Himmel und die Kakteen machen diesen Ort einzigartig.

4. Tag Uyuni - Potosi

Durch weite Landschaften geht die Reise weiter nach Potosi. Besichtigung des Bergbauern Marktes sowie einer noch aktiven Mine im Hausberg Cerro Rico.

5. Tag Potosi - Sucre

Nach dem Frühstück werden Sie nach Sucre gefahren. Die Strasse führt durch wunderschöne Landschaften mit schroffen Tälern und Bergen. Am Nachmittag lernen Sie die verfassungsmässigen Hauptstadt Boliviens das Textil-Museum Asur, das Kloster von San Felipe de Nery und das von la Recoleta.

6. Tag Sucre

Transfer zum Flughafen.

Privatreise 6 Tage ab Salta bis Sucre
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtung in Mittelklasshotels
  • Täglich Frühstück, 2 Mittagessen, 2 Abendessen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder

Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 3020.– / pro Person

Ähnliche Reisen