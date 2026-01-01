Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden ab Salta
Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden ab Salta
ab CHF 3020.– / pro Person
ab Salta bis Sucre
Highlights:
- Cuzco-Schule
- Uyuni Salzsee
- Besichtigung einer aktiven Mine
- Textil-Museum Asur
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Salta
Ankunft und Transfer zum Hotel.
2. Tag Salta - Villazon - Tupiza
Auf der Fahrt nach Norden besuchen Sie Tilcara mit seiner präkolumbischen Festung und fahren durch die einzigartige Humahuaca Schlucht. In Villazon überqueren Sie die Grenze und erreichen gegen Abend Tupiza.
3. Tag Tupiza - Uyuni Salzsee
Heute erleben Sie den 11 000 m² grossen Uyuni Salzsee. Die kristallenen Salzachtecke, der klare Himmel und die Kakteen machen diesen Ort einzigartig.
4. Tag Uyuni - Potosi
Durch weite Landschaften geht die Reise weiter nach Potosi. Besichtigung des Bergbauern Marktes sowie einer noch aktiven Mine im Hausberg Cerro Rico.
5. Tag Potosi - Sucre
Nach dem Frühstück werden Sie nach Sucre gefahren. Die Strasse führt durch wunderschöne Landschaften mit schroffen Tälern und Bergen. Am Nachmittag lernen Sie die verfassungsmässigen Hauptstadt Boliviens das Textil-Museum Asur, das Kloster von San Felipe de Nery und das von la Recoleta.
6. Tag Sucre
Transfer zum Flughafen.
Privatreise 6 Tage ab Salta bis Sucre
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtung in Mittelklasshotels
- Täglich Frühstück, 2 Mittagessen, 2 Abendessen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 3020.– / pro Person