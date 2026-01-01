Chile Reisen vom Spezialisten
Ein Land voller Abenteuer
Einmalige Natur und eine lebhafte Metropole
Santiago de Chile – Metropole zwischen Anden und Pazifik
Chiles moderne Hauptstadt ist sowohl geografisch als auch politisch, wirtschaftlich und kulturell der Mittelpunkt des Landes. Die Metro der Stadt befördert im Minutentakt mehr als zwei Millionen Menschen pro Tag. Erbe der spanischen Kolonialzeit ist die quadratische Plaza de las Armas, die umringt wird von historischen Gebäuden, wie der Kathedrale, dem königlichen Palast, dem Palacio de la Real Audiencia und der Casa Colorada, in der das stadthistorische Museum untergebracht ist.
Als Treffpunkt für den Schachclub hat sich der Platz zu einem echten Touristen-Hotspot entwickelt. Das kulturelle Zentrum ist das Lastarria Viertel mit Museen, Theater, Bars und Restaurants.
Übertroffen wird der kulturelle Glanz noch von der Hafenstadt Valparaíso. Streetart, eine eigensinnige Architektur und der Mix aus Geschichte und Moderne machen das Pazifikjuwel einzigartig. Richtung Norden gelangen Sie auf Ihrer Chile Rundreise in das Aconcagua Tal. Wegen des milden mediterranen Klimas herrschen hier optimale Voraussetzungen für den Weinbau. Mit 6'961 Metern Höhe ist der Aconcagua der höchste Berg Lateinamerikas und fordert so manchen Reisenden in Chile zu Trekkings heraus. Am internationalen Flughafen der Hauptstadt finden Sie eine grosse Auswahl an Mietstationen, sodass Sie von hier aus Ihre Chile Mietwagenreisen beginnen können.
Entdecken Sie die spektakuläre Natur Chiles
Bei Ihren Chile Rundreisen sollten Sie unbedingt die trockenste Wüste der Welt, die Atacama Wüste, einplanen. Machen Sie Rast in der kleinen Oasenstadt San Pedro im Zentrum der Wüste und starten Sie von hier aus Ausflüge zu den Geysiren von Tatio. Unvergesslich, wenn die Gischt auf 4'000 Meter Höhe aus dem Boden spritzt und wenn Sie in den heissen Quellen ein Bad nehmen können.
Grandios ist der Blick zu den Vulkanen Sairecabur und Torcopuri. Chile Ferien und eine Chile Hochzeitsreisen planen, in eine unbeschreibliche Umgebung, sowie Chile Schiffsreisen in die Antarktis zu unternehmen, sind Erlebnisse der ganz besonderen Art.
Chile Ferien im Süden des Landes
Wenige Menschen leben im Süden Chiles. Dafür begeistert die Vielfältigkeit Chiles mit Naturerlebnissen. Dichte Wälder, der aktive Vulkan Villarrica und der weite See Villarica nahe der Stadt Pucón. Auf Ihren Chile Naturreisen finden Sie hier ein weites, interessantes Terrain.
Die Nord-Süd-Klimalogik: ein Land, vier Reisewelten
Chile erstreckt sich über mehr als 4'000 Kilometer von Norden nach Süden – entsprechend einfach ist die Grundregel: Je weiter südlich Sie reisen, desto enger wird das saisonale Zeitfenster. Die Atacama im Norden ist ganzjährig trocken und bereisbar, das Zentrum um Santiago zeigt mediterranes Klima, das Seenland ist grün und niederschlagsreich, und Patagonien im äussersten Süden hat sein bestes Fenster im Südsommer. Wer diese Logik kennt, kombiniert die Regionen fast beliebig – Reihenfolge und Reisemonat machen den Unterschied.
Beste Reisezeit nach Region
|Region
|Beste Reisezeit
|Charakter
|Atacama-Wüste
|ganzjährig
|trocken und sonnig, kalte Nächte in der Höhe
|Zentralchile und Santiago
|ganzjährig, ideal Oktober bis April
|mediterran, Weinregionen
|Seenland
|November bis März
|grün, Vulkane und Seen, wechselhaft
|Patagonien / Torres del Paine
|Oktober bis April
|Südsommer, lange Tage, starker Wind
|Osterinsel
|ganzjährig
|subtropisch mild
Atacama: Wüste auf Höhe
Basis für den Norden ist die Oase San Pedro de Atacama auf rund 2'400 Metern. Von hier schwärmen die Ausflüge aus: ins Mondtal zum Sonnenuntergang, zu Salzseen mit Flamingos und frühmorgens zu den Geysiren auf über 4'000 Metern. Planen Sie drei bis vier Nächte ein und legen Sie die höchstgelegenen Touren ans Ende – so gewöhnt sich der Körper schrittweise an die Höhe. Beliebt ist zudem die Kombination mit dem Salzsee von Uyuni im benachbarten Bolivien.
Seenland: Chiles grüner Süden
Rund um Puerto Varas reihen sich schneebedeckte Vulkane, tiefblaue Seen und dichte Wälder aneinander – eine Landschaft, die an ein wilderes Voralpenland erinnert. Die Region eignet sich ideal für Mietwagenreisen mit Wanderungen, Bootsausflügen und einem Abstecher auf die Insel Chiloé mit ihren berühmten Holzkirchen. Beste Monate sind November bis März.
Patagonien und Torres del Paine
Der Nationalpark Torres del Paine ist das Aushängeschild des chilenischen Südens: Granittürme, Gletscher und türkisfarbene Seen auf engem Raum. Die Saison dauert von Oktober bis April; in den Kernmonaten Dezember bis Februar sind die Lodges früh ausgebucht, entsprechend lohnt sich eine frühzeitige Reservation. Rechnen Sie stets mit kräftigem Wind und vier Jahreszeiten an einem Tag. Wer mehr Patagonien möchte, kombiniert den Park mit dem Perito-Moreno-Gletscher bei El Calafate auf der argentinischen Seite.
Osterinsel: der abgelegenste Baustein
Rund fünf bis sechs Flugstunden westlich von Santiago liegt die Osterinsel mitten im Pazifik. Drei bis vier Nächte genügen, um die wichtigsten Moai-Stätten, den Vulkankrater Rano Kau und den Strand von Anakena zu erleben. Dank subtropisch mildem Klima funktioniert der Abstecher das ganze Jahr – er verlängert die Reise jedoch spürbar und will darum bewusst eingeplant sein.
Praktisches für Ihre Chile-Reise
Drehscheibe fast aller Chile-Reisen ist der Flughafen von Santiago; von dort verbinden Inlandsflüge die Atacama, Patagonien und die Osterinsel. Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt je nach Jahreszeit vier bis sechs Stunden. Ein Mietwagen lohnt sich vor allem im Seenland und in Zentralchile, während Atacama und Patagonien gut mit organisierten Ausflügen ab den Lodges funktionieren.
Routen und Reisedauer
In zwei Wochen verbinden Sie Santiago mit der Atacama und Patagonien; eine dritte Woche schafft Raum für das Seenland oder die Osterinsel. Vorschläge für geführte und individuelle Routen finden Sie unter Chile Rundreisen, handverlesene Unterkünfte unter Chile Hotels. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die langen Distanzen aus eigener Erfahrung und takten Inlandsflüge und Etappen realistisch.
Klimatabelle Chile
Die Werte beziehen sich auf Santiago und Zentralchile, das Drehkreuz der meisten Chile-Reisen:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|30
|13
|0
|Februar
|29
|12
|0
|März
|27
|10
|1
|April
|23
|7
|2
|Mai
|18
|5
|5
|Juni
|15
|3
|7
|Juli
|15
|3
|6
|August
|17
|4
|5
|September
|19
|6
|3
|Oktober
|22
|8
|2
|November
|26
|10
|1
|Dezember
|29
|12
|0
Zentralchile zeigt mediterranes Klima: Der Südsommer von November bis März ist warm und trocken, die wenigen Regentage konzentrieren sich auf die Wintermonate Mai bis August. Beachten Sie die grossen regionalen Unterschiede: Die Atacama im Norden ist ganzjährig trocken, während es in Patagonien deutlich kühler und windiger ist – dort dauert die Reisesaison von Oktober bis April.
Chile Reisen?
Winzige Insel im grossen Blau!
Die Osterinsel befindet sich wirklich in einer seltsamen Lage: Sie ist so weit von Südamerika entfernt, dass Forscher immer wieder die Frage diskutieren, von wo aus die faszinierende Insel überhaupt besiedelt wurde. Kamen die ersten Siedler wirklich von den Küsten Südamerikas? Oder kamen sie vielleicht doch aus Südostasien? Politisch zu Chile gerechnet, gehört die Insel im Meer geographisch zur Südsee. Und das ist auch ganz logisch, wenn man den herrlichen Anakena Strand ansieht – wer würde sich da nicht in Polynesien wähnen?
Lassen Sie sich von den Kolossen der Moai faszinieren, wenn Ihr Kreuzfahrtschiff vor dem Hanga Roa Hafen ankert und Sie dieses weit entfernte Enklave von Chile erkunden. Die Osterinsel Hotels laden ein!
Für Patagonien und die Seenregion von November bis März, dem Südsommer. Die Atacama-Wüste im Norden ist ganzjährig bereisbar. Da sich das Land über 4300 Kilometer erstreckt, richtet sich die Reisezeit nach der gewählten Region.
Der Nationalpark in Südpatagonien vereint Granittürme, Gletscher und türkise Seen auf engem Raum. Die W-Wanderung dauert vier bis fünf Tage, es gibt aber ebenso Tagestouren ab komfortablen Lodges. Der Wind ist auch im Sommer beständig kräftig.
Sie ist die trockenste Wüste der Erde: Salzseen mit Flamingos, Geysire von El Tatio auf 4300 Metern, Mondtal und einer der besten Sternenhimmel weltweit. Ausgangspunkt ist San Pedro de Atacama, wo zwei Akklimatisierungstage sinnvoll sind.
Zwei bis drei Wochen. Santiago, Atacama und Patagonien liegen weit auseinander und werden per Inlandflug verbunden. Wer nur zwei Wochen hat, wählt Atacama oder Patagonien statt beides.
Ja, mit einem etwa fünfstündigen Flug ab Santiago. Für die Moai, den Krater Rano Raraku und das Zeremonialdorf Orongo sollten Sie drei bis vier Nächte einplanen. Die Insel ist auch als eigenständige Verlängerung beliebt.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Der Pass muss für die Dauer des Aufenthalts gültig sein. Die Einfuhr von Lebensmitteln ist streng reglementiert.
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