Argentinien Reisen vom Spezialisten
Das Land des Tangos
Traumhafte Landschaften und kulturelle Highlights
Tango tanzen in Buenos Aires
Die argentinische Hauptstadt ist ein Must-See auf Ihrer Argentinien Reise. Die an der Mündung des Rio de la Plata liegende Stadt begeistert durch ihr reges kulturelles Leben und die vielfältigen Shopping- und Ausgehmöglichkeiten. Das wohl bekannteste Stadtviertal, La Boca ist wegen seiner bunt bemalten Häuser, aber mehr noch wegen des Tangos berühmt. Hier ist der ideale Ort, um eine Tangoaufführung zu besuchen oder sogar selbst einen Tangokurs zu belegen. Auch das Stadtviertel San Telmo ist einen Besuch wert.
Nicht nur die prachtvollen Bauten aus dem 19. Jahrhundert, sondern auch die zahlreichen Restaurants, Cafés und Tangoshows ziehen Touristen und Einheimische gleichermassen an.
Ein Wunder der Natur – die Iguazú Wasserfälle und Patagonien
Ein einzigartiges Naturwunder wartet an der Grenze zwischen Brasilien und der argentinischen Provinz Misiones im Parque Nacional Iguazú auf Sie. Die 20 grösseren und 255 kleineren Wasserfälle gehören zu den sieben Weltwundern der Natur. Bei Wanderungen entlang der Wasserfälle geniessen Sie immer wieder neue Ausblicke auf das Spektakel. Ein umfassendes Naturerlebnis bietet sich Ihnen auf Patagonien Reisen. Diese extrem dünn besiedelte Region punktet durch eine einzigartige Tierwelt und eine wilde Natur. Besonders eindrucksvoll ist der hier befindliche Perito Moreno Gletscher, der zu den grössten Touristenattraktionen des als Weltnaturerbes ausgezeichneten Nationalparks Los Glaciares gehört.
Argentinien für Geniesser
Argentinien besitzt einige weltberühmte Weinregionen. Unter ihnen ist besonders das Weinanbaugebiet Mendoza, das erstklassige Rot- und Weissweine produziert, hervorzuheben. In derselben Provinz befindet sich auch der Aconcagua, der mit fast 7'000 Metern höchste Berg Südamerikas. Die Inkas betrachteten ihn als heilig, wovon zahlreiche auf dem Berg befindliche Opferstätten künden. Der südlich des Berges gelegene kleine Ort Puente del Inca ist für seine Thermalquellen und den imposanten, durch natürliche Erosion gebildeten Felsbogen berühmt.
Saison-Umkehr: Reisen auf der Südhalbkugel
Argentinien liegt vollständig auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten verlaufen also genau entgegengesetzt zu unseren. Der europäische Winter ist der argentinische Sommer und damit die beste Zeit für Patagonien; wenn bei uns der Sommer beginnt, wird es in Buenos Aires herbstlich und im tiefen Süden winterlich still. Für die Planung heisst das: Wer über Weihnachten oder im Februar reist, trifft im ganzen Land auf Hochsaison; wer Frühling oder Herbst wählt, erlebt Buenos Aires und Mendoza von ihrer angenehmsten Seite.
Beste Reisemonate nach Region
|Region
|Beste Monate
|Hinweis
|Buenos Aires
|Oktober bis November, März bis April
|Frühling und Herbst, mild und lebendig
|Iguazú
|ganzjährig
|subtropisch, schwül im Hochsommer
|Patagonien
|November bis März
|Südsommer, lange Tage, früh buchen
|Mendoza
|ganzjährig, Weinlese Februar bis März
|trocken und sonnig am Andenrand
Buenos Aires: mehr als ein Zwischenstopp
Planen Sie für Buenos Aires mindestens drei volle Tage ein. Neben den Klassikern lohnt die Stadt vor allem als Alltagserlebnis: ein Café in Palermo, der berühmte Friedhof von Recoleta, abends eine Milonga – und als Tagesausflug das grüne Flussdelta von Tigre vor den Toren der Stadt. Buenos Aires ist zudem das Drehkreuz des Landes: Fast alle Inlandsflüge führen über die Hauptstadt, was bei der Routenplanung mitgedacht sein will.
Distanzen realistisch planen
Argentinien gehört zu den grössten Ländern der Erde – zwischen den Iguazú-Wasserfällen im subtropischen Norden und Feuerland im Süden liegen mehrere Flugstunden. Bewährt hat sich die grosse Runde: Buenos Aires als Auftakt, zwei Nächte an den Wasserfällen, danach der Süden mit El Calafate und dem Perito-Moreno-Gletscher sowie Ushuaia am Beagle-Kanal. Dafür sollten Sie gut zwei Wochen einplanen; mit einer dritten Woche kommt Mendoza oder mehr Patagonien hinzu. Routenideen finden Sie unter Argentinien Rundreisen.
Mendoza: Wein mit Andenkulisse
Am Fuss der Anden reifen die Malbec-Trauben, die Argentiniens Weine weltberühmt gemacht haben. Rund um Mendoza öffnen Bodegas ihre Türen für Degustationen und lange Mittagessen zwischen den Rebzeilen – am stimmungsvollsten zur Weinlese im Februar und März. Praktisch: Von Mendoza ist es nur ein kurzer Flug über die Anden nach Santiago, womit sich Argentinien elegant mit Chile verbinden lässt.
Patagonien praktisch
Der Süden verlangt etwas Vorbereitung: Das Wetter wechselt rasch, der Wind ist ein ständiger Begleiter, und das Zwiebelprinzip beim Packen ist Pflicht. In der Hochsaison von Dezember bis Februar sind Unterkünfte in El Calafate und im chilenischen Torres del Paine früh ausgebucht – reservieren Sie diese Etappen zuerst. Belohnt werden Sie mit kalbenden Gletschern, Kondoren am Himmel und Wanderungen, die zu den schönsten des Kontinents zählen.
Gut zu wissen für die Anreise
Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt je nach Jahreszeit vier bis fünf Stunden – die Umstellung fällt entsprechend leicht. Ab der Schweiz erreichen Sie Buenos Aires mit einem Zwischenstopp; rechnen Sie je nach Verbindung mit rund 16 bis 20 Stunden Gesamtreisezeit. Spanischkenntnisse sind hilfreich, aber kein Muss: In den Hotels und bei unseren lokalen Partnern kommen Sie mit Englisch gut zurecht.
Ihre Argentinien-Reise zusammenstellen
Ob geführte Kleingruppenreise oder individuelle Route mit Inlandsflügen: Unter Argentinien Hotels finden Sie geprüfte Unterkünfte für jede Etappe. Und wer die Wasserfälle von Iguazú besucht, kann die Reise über die brasilianische Seite hinaus verlängern – Brasilien schliesst dort direkt an. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kombinieren beide Länder zu einer stimmigen Route.
Klimatabelle Argentinien
Die Werte beziehen sich auf Buenos Aires und die zentrale Pampa-Region:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|30
|20
|7
|Februar
|28
|19
|6
|März
|26
|17
|7
|April
|22
|14
|7
|Mai
|19
|11
|6
|Juni
|16
|8
|5
|Juli
|15
|8
|6
|August
|17
|9
|6
|September
|19
|11
|7
|Oktober
|22
|13
|9
|November
|25
|16
|8
|Dezember
|28
|18
|8
Buenos Aires lässt sich dank des gemässigten Klimas das ganze Jahr über besuchen – am angenehmsten sind Frühling und Herbst, während der Südsommer von Dezember bis Februar heiss und schwül werden kann. Für Patagonien gelten die Sommermonate November bis März als beste Zeit, der subtropische Norden um Iguazú ist ganzjährig warm und feucht.
Die Berglandschaft Argentiniens
Gletschermassive, türkisfarbene Seen und imposante Berggipfel
Die Anden-Gebirgskette trennt das chilenische Westpatagonien vom argentinischen Ostpatagonien. Das gewaltige, über 3'000 Meter hohe Fitz-Roy-Massiv mit dem argentinischen Nationalpark und dem chilenischen Nationalpark Bernardo O’Higgins ist Teil der argentinisch-chilenischen Anden. Es lockt Bergsteiger aus aller Welt. Südamerika Reisen bzw. Patagonien Ferien lassen sich auch mit einem Trip auf der legendären Panamericana (Pan-American Highway), die Alaska mit Feuerland verbindet, kombinieren.
Für Patagonien von November bis März, dem Südsommer. Buenos Aires ist im Frühling und Herbst am angenehmsten, also Oktober bis Dezember und März bis Mai. Die Iguazú-Fälle sind ganzjährig eindrücklich, im Sommer aber sehr heiss und schwül.
Den Perito-Moreno-Gletscher bei El Calafate, einen der wenigen Gletscher der Welt, die nicht schrumpfen, sowie die Bergwelt um El Chaltén mit dem Fitz Roy. Weiter nördlich lockt die Seenregion um Bariloche, im Osten die Halbinsel Valdés mit Walen und Pinguinen.
Drei bis vier Nächte für San Telmo, La Boca, Recoleta und Palermo, dazu einen Tangoabend und einen Ausflug ins Delta von Tigre. Die Stadt ist gross, die Quartiere unterscheiden sich stark.
Südkaper halten sich von Juni bis Dezember in den Buchten auf, mit dem Höhepunkt zwischen September und November. Magellanpinguine brüten von September bis März, Orcas sind vor allem im März und April zu beobachten.
Ja. Die Region am Fuss der Anden ist Argentiniens wichtigstes Weinbaugebiet und für Malbec bekannt. Weingüter bieten Verkostungen und Übernachtungen an; die Ernte im März ist die stimmungsvollste Zeit.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Der Pass muss für die Dauer des Aufenthalts gültig sein.
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