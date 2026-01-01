Saison-Umkehr: Reisen auf der Südhalbkugel

Argentinien liegt vollständig auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten verlaufen also genau entgegengesetzt zu unseren. Der europäische Winter ist der argentinische Sommer und damit die beste Zeit für Patagonien; wenn bei uns der Sommer beginnt, wird es in Buenos Aires herbstlich und im tiefen Süden winterlich still. Für die Planung heisst das: Wer über Weihnachten oder im Februar reist, trifft im ganzen Land auf Hochsaison; wer Frühling oder Herbst wählt, erlebt Buenos Aires und Mendoza von ihrer angenehmsten Seite.

Beste Reisemonate nach Region

Region Beste Monate Hinweis Buenos Aires Oktober bis November, März bis April Frühling und Herbst, mild und lebendig Iguazú ganzjährig subtropisch, schwül im Hochsommer Patagonien November bis März Südsommer, lange Tage, früh buchen Mendoza ganzjährig, Weinlese Februar bis März trocken und sonnig am Andenrand

Buenos Aires: mehr als ein Zwischenstopp

Planen Sie für Buenos Aires mindestens drei volle Tage ein. Neben den Klassikern lohnt die Stadt vor allem als Alltagserlebnis: ein Café in Palermo, der berühmte Friedhof von Recoleta, abends eine Milonga – und als Tagesausflug das grüne Flussdelta von Tigre vor den Toren der Stadt. Buenos Aires ist zudem das Drehkreuz des Landes: Fast alle Inlandsflüge führen über die Hauptstadt, was bei der Routenplanung mitgedacht sein will.

Distanzen realistisch planen

Argentinien gehört zu den grössten Ländern der Erde – zwischen den Iguazú-Wasserfällen im subtropischen Norden und Feuerland im Süden liegen mehrere Flugstunden. Bewährt hat sich die grosse Runde: Buenos Aires als Auftakt, zwei Nächte an den Wasserfällen, danach der Süden mit El Calafate und dem Perito-Moreno-Gletscher sowie Ushuaia am Beagle-Kanal. Dafür sollten Sie gut zwei Wochen einplanen; mit einer dritten Woche kommt Mendoza oder mehr Patagonien hinzu. Routenideen finden Sie unter Argentinien Rundreisen.

Mendoza: Wein mit Andenkulisse

Am Fuss der Anden reifen die Malbec-Trauben, die Argentiniens Weine weltberühmt gemacht haben. Rund um Mendoza öffnen Bodegas ihre Türen für Degustationen und lange Mittagessen zwischen den Rebzeilen – am stimmungsvollsten zur Weinlese im Februar und März. Praktisch: Von Mendoza ist es nur ein kurzer Flug über die Anden nach Santiago, womit sich Argentinien elegant mit Chile verbinden lässt.

Patagonien praktisch

Der Süden verlangt etwas Vorbereitung: Das Wetter wechselt rasch, der Wind ist ein ständiger Begleiter, und das Zwiebelprinzip beim Packen ist Pflicht. In der Hochsaison von Dezember bis Februar sind Unterkünfte in El Calafate und im chilenischen Torres del Paine früh ausgebucht – reservieren Sie diese Etappen zuerst. Belohnt werden Sie mit kalbenden Gletschern, Kondoren am Himmel und Wanderungen, die zu den schönsten des Kontinents zählen.

Gut zu wissen für die Anreise

Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt je nach Jahreszeit vier bis fünf Stunden – die Umstellung fällt entsprechend leicht. Ab der Schweiz erreichen Sie Buenos Aires mit einem Zwischenstopp; rechnen Sie je nach Verbindung mit rund 16 bis 20 Stunden Gesamtreisezeit. Spanischkenntnisse sind hilfreich, aber kein Muss: In den Hotels und bei unseren lokalen Partnern kommen Sie mit Englisch gut zurecht.

Ihre Argentinien-Reise zusammenstellen

Ob geführte Kleingruppenreise oder individuelle Route mit Inlandsflügen: Unter Argentinien Hotels finden Sie geprüfte Unterkünfte für jede Etappe. Und wer die Wasserfälle von Iguazú besucht, kann die Reise über die brasilianische Seite hinaus verlängern – Brasilien schliesst dort direkt an. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kombinieren beide Länder zu einer stimmigen Route.