Beschreibung

Einleitung Das Hotel Awasi ist kein normales Hotel, es ist ein Zuhause fern der Heimat, voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse eingestellt. Hinter historischen Mauern versteckt, bietet es Ihnen eine Basis, um die Schönheiten der Atacama-Wüste zu entdecken. Das Hotel wurde unter Berücksichtigung tausendjähriger Bautechniken und Materialien gebaut, welche in der Atacama- Wüste und ihren Oasen zu finden sind: Adobe, Holz und Stein. Diese Techniken ermöglichen es auf natürliche Weise, dass die Zimmer im Sommer frisch und im Winter warm sind.

Lage In einem ruhigen Teil des Dorfes San Pedro de Atacama. Das Zentrum ist zu Fuss erreichbar.

Angebot Die Reception mit einem Teil der Zimmer ist durch eine ruhige Strasse vom restlichen Teil getrennt. Die Anlage wurde aus natürlichen Materialen gebaut und es wurde viel Wert auf die Erhaltung der alten Mauerwerke und des Gartens gelegt. Im Awasi spielt sich das gesellschaftliche Leben draussen ab: Gemütliche Sitzecken und eine Feuerstelle laden zum Beisammensein ein, der Swimmingpool bietet die nötige Erfrischung. Die Anlage strahlt viel Charme aus und bietet ihren Gästen viel Privatsphäre. Beim Service, der Ausstattung und dem Essen werden keine Kompromisse gemacht. Trotzdem wirkt der Luxus nicht aufdringlich.

Zimmer Die nur 8 Zimmer sind zum Teil in runden Gebäuden untergebracht und bieten allen erdenklichen Luxus. Vor allem die Grösse der Zimmer und die geschmacksvolle Ausstattung mit warmen Erdfarben ist angenehm und lässt keine Wünsche offen. Alle Kategorien verfügen über Bad/Dusche, WC, Klimaanlage, Ventilator, Safe, Haartrockner und WLAN. Die Kategorien unterscheiden sich in der Grösse.