Colombia Intenso ab Zürich

1 . Tag Bogotá Nach der Ankunft in Bogota Transfer in Ihr Hotel.

2 . Tag Bogotá Stadtrundfahrt Stadtrundfahrt durch die kolumbianische Hauptstadt. Besichtigt werden die koloniale Altstadt, Kirchen, das berühmte Goldmuseum und das Landhaus Simon Bolivars. Den Abschluss bildet eine Seilbahnfahrt auf den Berg Monserrate.

3 . Tag Bogotá Tasting Nach dem Frühstück werden Sie in Ihrer Unterkunft abgeholt. Sie besuchen Santa Rosa, das Quartier mit guten Restaurants, Kaffees, Clubs und Bars. Anschliessend warten an verschiedenen Stationen landestypische Spezialitäten wie Arepa de Choclo, Rascón oder auch kolumbianisches Bier und Kaffee auf Sie.

4 . Tag Bogotá - Zipaquirá - Villa de Leyva Heute fahren Sie in den Norden der Stadt nach Zipaquirá zur Salzkathedrale. Nach der Besichtigung fahren Sie weiter nach Sutatausa zur Kirche mit den einzigartigen Wandbemalungen. Nach dem Mittagessen Weiterfahrt nach Villa de Leyva.

5 . Tag Villa de Leyva Morgens Rundgang im kolonialen Städtchen Villa de Leyva. Nachmittags Besichtigung des Dominikanerklosters Ecce Homo und Besuch des Marques de Villa de Leyva Weingutes.

6 . Tag Villa de Leyva - Pereira Am Morgen werden Sie zurück nach Bogotá zum Flughafen gefahren. Flug nach Pereira und Transfer zum Hotel.

7 . Tag Pereira - Kaffeeregion Heute erhalten Sie auf der Hacienda Combia spannende Einblicke in die Herstellung des be­rühmten kolumbianischen Kaffees. Nach dem Mittagessen besuchen Sie den Botanischen Garten und den Schmetterlingspark.

8 . Tag Los Nevados Nationalpark Früh am Morgen starten Sie zu Ihrem ersten Ausflug in den Los Nevados Nationalpark. Sie besuchen die Laguna Negra und lernen wäh­rend einer Wanderung die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt des Nationalparks kennen. Auf dem Rückweg machen Sie einen Stopp bei den Thermalbädern von Ruíz, wo Sie sich wun­derbar erholen können.

9 . Tag Los Nevados Nationalpark & Salento Ihr heutiger Ausflug führt Sie wiederum in den atemberaubenden Los Nevados Nationalpark. Sie besuchen den Machín Vulkan Sektor und sehen auf einer Wanderung die bis zu 60 Meter hohen Palmen. Auf dem Rückweg lernen Sie das historische Städtchen Salento kennen.

10 . Tag Pereira - San Agustín Morgens Transfer zum Flughafen. Flug nach Neiva und vierstündiger Transfer nach San Agustín.

11 . Tag San Agustín Heute besuchen Sie den Parque Arqueológico de San Agustín. Die grösste Archäologische Stätte der präkolumbianischen Zeit.

12 . Tag San Agustín Sie haben die Wahl zwischen einem Trekking in der Umgebung, einem Ausritt zu Pferd oder einer Tour zur Flussenge des Rio Magdalenas.

13 . Tag San Agustín - Popayán Nach dem Frühstück fahren Sie ca. 6 Stunden durch wunderschöne Landschaften bis nach Popayán. Dort angekommen unternehmen Sie einen Stadtrundgang.

14 . Tag Popayán - Cartagena Unterwegs zum Flughafen besichtigen Sie die kleine Ortschaft Silvia. Flug nach Cartagena und Transfer zum Hotel.

15 . Tag Mangroven & Getsemani Fahrt ins Fischerdorf La Boquilla, wo Sie auf ein traditionelles Kanu umsteigen und auf dem Wasser die Flora und Fauna entdecken. Später Besichtigung von Getsemaní. Nachmit­tags Stadtrundfahrt in Cartagena.

16 . Tag Islas del Rosario Tagesausflug in den Unterwassernationalpark Islas del Rosario. Geniessen Sie die Zeit in der warmen und glasklaren Karibik und bestaunen Sie die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Rückkehr nach Cartagena im Laufe des Nach­mittags.

17 . Tag Cartagena - Zürich Heute werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und zum Flughafen gefahren. Flug mit KLM via Amsterdam nach Zürich.