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Lima, Peru

Peru Hotels vom Spezialisten

Wundervoller Luxus in Ihren Peru Ferien

Einer der schönsten Plätze in Peru, an dem Sie nach einem ereignisreichen Tag erwachen können, ist die grossartig gelegene Belmond Sanctuary Lodge direkt am Eingang zum Gelände von Machu Picchu. Lassen Sie sich von den ersten Sonnenstrahlen wecken, wenn Sie im Rahmen Ihrer Peru Reise vor Ort sind und geniessen Sie die Ruhe und Stille, die am frühen Morgen in dieser sagenhaften Ruinenstadt herrscht. Wenn Sie die vielen Sehenswürdigkeiten Perus persönlich in Augenschein nehmen möchten, sollten Sie unsere Spezialisten kontaktieren, die Ihnen gerne eine individuelle Reise nach Peru zusammenstellen.

Hotels nach Regionen

Arequipa

Colca Canyon

Cuzco

Lima

Machu Picchu

Mancora

Nazca

Paracas

Puno

Titicaca See

Tumbes

Urubamba Tal

Hotels in Peru

Ein hoher Standard erwartet Sie

Eines der beliebtesten Reiseziele in Peru ist die Stadt Cuzco, welche einst die Metropole des Inkareichs war. Um die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt ausgeruht und entspannt besuchen zu können, ist ein gutes Hotel elementar. Sehr empfehlenswert ist zum Beispiel das zentral gelegene Hotel Casona. Die interessantesten Unterkünfte in Peru bietet aber zweifellos Perus Hauptstadt Lima, in der Sie so grossartige Häuser wie das Miraflores Park Hotel und das Casa Andina finden. Peru ist definitiv ein Land mit vielen herausragenden Hotels zum Wohlfühlen!

Amazonas

Ein einzigartiges Naturerlebnis wartet auf Sie – der beeindruckende Amazonas in Peru

Inkastädte

Bestaunen Sie die aufregende Inka Hochkultur

Luxushotels in Peru

Lassen Sie sich bei Ihren Ferien in Peru von sämtlichen Annehmlichkeiten einer Luxusunterkunft verwöhnen

Titikakasee

Die Schönheit des Titikakasee wird Sie begeistern

Trekkings

Wandern Sie auf den Pfaden der Inkas und erleben Sie die Landschaft Perus hautnah

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles, was Sie für eine reibungslose Reisevorbereitung für Peru benötigen

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