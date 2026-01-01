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Eines der beliebtesten Reiseziele in Peru ist die Stadt Cuzco, welche einst die Metropole des Inkareichs war. Um die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt ausgeruht und entspannt besuchen zu können, ist ein gutes Hotel elementar. Sehr empfehlenswert ist zum Beispiel das zentral gelegene Hotel Casona. Die interessantesten Unterkünfte in Peru bietet aber zweifellos Perus Hauptstadt Lima, in der Sie so grossartige Häuser wie das Miraflores Park Hotel und das Casa Andina finden. Peru ist definitiv ein Land mit vielen herausragenden Hotels zum Wohlfühlen!
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