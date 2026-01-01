Wenn Sie das herrliche Land Bolivien besuchen und an der Geschichte des Staates interessiert sind, ist ein Abstecher in die Stadt Sucre unumgänglich. Denn diese Metropole, die auch Hauptstadt Boliviens ist, aber nicht Regierungssitz, verfügt über sehr viele herrliche koloniale Bauten, für deren Besichtigung Sie sich Zeit nehmen sollten. Aufgrund der Vielzahl historischer Gebäude gilt die Stadt als eine der schönsten Kolonialstädte in ganz Südamerika und setzt Massstäbe, wenn es darum geht, seine Sehenswürdigkeiten ansprechend zu präsentieren.

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