Von der Dschungelmetropole Iquitos aus erkunden Sie den Amazonas und Perus Dschungel auf herrlichen Schiffsreisen. Die mitten im Regenwald Perus gelegene Stadt Iquitos ist nicht auf dem Landweg erreichbar, was sie zu einem interessanten und spektakulären Ziel macht. Bekannt wurde Iquitos einst durch den Schauspieler Klaus Kinski, der vor Ort den Film Fitzcarraldo drehte und durch seine Eskapaden vielen in Erinnerung geblieben ist. Wenn Sie eine ganz besondere Region im Rahmen Ihrer Reise durch Peru kennenlernen möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, die gerne die Organisation Ihrer Peru Reisen übernehmen.