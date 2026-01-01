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Schiffsreisen, Peru

Peru Schiffsreisen vom Spezialisten

Einzigartige Perspektive auf den Regenwald

Von der Dschungelmetropole Iquitos aus erkunden Sie den Amazonas und Perus Dschungel auf herrlichen Schiffsreisen. Die mitten im Regenwald Perus gelegene Stadt Iquitos ist nicht auf dem Landweg erreichbar, was sie zu einem interessanten und spektakulären Ziel macht. Bekannt wurde Iquitos einst durch den Schauspieler Klaus Kinski, der vor Ort den Film Fitzcarraldo drehte und durch seine Eskapaden vielen in Erinnerung geblieben ist. Wenn Sie eine ganz besondere Region im Rahmen Ihrer Reise durch Peru kennenlernen möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, die gerne die Organisation Ihrer Peru Reisen übernehmen.

Icon map4 Tage
Delfin Amazon Cruises
ab CHF 5240.– / pro Person
ab/bis Iquitos
Highlights: Pucate Fluss, Schamanen, Manatee Rettungsstation
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Amazonas

Ein einzigartiges Naturerlebnis wartet auf Sie – der beeindruckende Amazonas in Peru

Inkastädte

Bestaunen Sie die aufregende Inka Hochkultur

Luxushotels in Peru

Lassen Sie sich bei Ihren Ferien in Peru von sämtlichen Annehmlichkeiten einer Luxusunterkunft verwöhnen

Titikakasee

Die Schönheit des Titikakasee wird Sie begeistern

Trekkings

Wandern Sie auf den Pfaden der Inkas und erleben Sie die Landschaft Perus hautnah

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles, was Sie für eine reibungslose Reisevorbereitung für Peru benötigen

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