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Höhepunkte Chiles ab Santiago de Chile

Erleben Sie das facettenreiche Chile auf einer Gruppenreise mit Gästen aus dem deutschsprachigen Raum. Ihre Reiseleitung wird Ihnen die Höhepunkte Chiles zeigen und Sie mit den Lebensgewohnheiten der freundlichen und aufgeschlossenen Chilenen vertraut machen.

Reisedaten
07.01. - 18.01.26
19.01. - 30.01.26
08.02. - 19.02.26
24.02. - 07.03.26
24.03. - 04.04.26

Weitere Termine auf Anfrage
Höhepunkte Chiles ab Santiago de Chile
ab CHF 3320.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights:
- Stadtrundfahrt in Santiago
- Valle de la Luna
- Geysire von El Tatio
- Torres del Paine Nationalpark
Icon calendar 12 Tage / 11 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Ankunft Santiago

Individuelle Ankunft in Santiago de Chile. Am Flughafen erwartet Sie Ihre Reiseleitung. Nachmittags Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und auf den Berg San Cristobal, von dem Sie einen Panoramablick auf das von den Anden eingerahmte Santiago geniessen werden.

2. Tag Santiago - San Pedro de Atacama

Am Morgen Flug in den Norden Chiles nach Calama. Fahrt durch die Wüste nach San Pedro de Atacama. Besichtigung des Ortes mit seinem Kunsthandwerksmarkt. Mit der Abenddämmerung begeben Sie sich in das Valle de la Luna, das Mondtal, das wohl bekannteste Ausflugsziel dieser Gegend. Die untergehende Sonne taucht das Tal mit seinen bizarren Felsformationen fast minütlich in ein neues Licht und bietet so ein faszinierendes Lichtspiel.

3. Tag Quitor - Salar de Atacama

In der ehemaligen Inka-Festung Quitor lernen Sie viel über die Geschichte der Menschen in dieser Region und über die verschiedenen Kulturen, welche noch heute sichtbar sind. Von der Festung aus geniessen Sie zudem eine schöne Aussicht auf San Pedro de Atacama. Am Nachmittag brechen Sie zum Salar de Atacama auf, einem 3000 km² grossen Salzsee. An der Oberfläche befindet sich eine dicke Schicht schneeweisser Salzkristalle, soweit das Auge reicht. Sie haben zudem die Gelegenheit, die eleganten Flamingos in freier Wildbahn zu beobachten.

4. Tag Geysire El Tatio

Sehr früh brechen Sie auf zu den Geysiren von El Tatio. Die Geysire liegen auf einer Höhe von 4500 m über dem Meeresspiegel und bieten am frühen Morgen ein spektakuläres Schauspiel. Ca. 40 Geysire und Thermalquellen brodeln und zischen meterhoch in die Luft. Das frühe Sonnenlicht, das die Fontänen der Geysire streift und in vielen Farben leuchten lässt, bleibt wohl jedem in unvergesslicher Erinnerung. Rückfahrt nach San Pedro.

5. Tag San Pedro - Puerto Varas

Morgens Bustransfer zum Flughafen Calama und Flug über Santiago ins chilenische Seengebiet, nach Puerto Montt. Orientierende Stadtrundfahrt mit Besuch des interessanten Fisch- und Kunsthandwerkmarktes Angelmó. Weiterfahrt nach Puerto Varas. Der kleine Ort liegt malerisch am Ufer des riesigen Llanquihue Sees. Den passenden Hintergrund in dieser herrlichen Landschaft bilden die schneebedeckten Vulkane.

6. Tag Todos Los Santos See

Schon während der Fahrt entlang des Llanquihue Sees bieten sich wunderbare Ausblicke auf die Vulkane Osorno und Calbuco. Die erste Station des Tages sind die wilden Saltos de Petrohue, eine Ansammlung von Stromschnellen und Wasserfällen. Von dort aus geht es weiter zum Lago Todo los Santos, wo eine kleine Bootstour entlang der Uferregion startet. Später fahren Sie den Vulkan Osorno hinauf. Bei gutem Wetter können Sie die Landschaft auch bei einer Fahrt mit dem Sessellift geniessen (optional). Nachmittags Rückfahrt nach Puerto Varas.

7. Tag Puerto Varas - Puerto Natales

Morgens Fahrt zum Flughafen von Puerto Montt und Flug nach Punta Arenas. Transfer durch die patagonische Steppe nach Puerto Natales.

8-9. Tag Torres del Paine Nationalpark

Sie fahren früh los zu einem zweitägigen Ausflug in den Torres del Paine Nationalpark. Eine ausführliche Rundfahrt führt Sie durch den gesamten Park mit herrlichen Ausblicken auf die Torres Spitzen und das Torres Massiv, den Lago Grey und den Grey Gletscher. Bei einigen kürzeren Wanderungen werden Sie zu den allerschönsten Aussichtspunkten des Parks gelangen.

10. Tag Puerto Natales - Santiago

Fahrt von Puerto Natales nach Punta Arenas. Dort angekommen unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt welche sich auf den «Spuren der Seefahrer» bewegt.

11. Tag Santiago

Tag zur freien Verfügung oder Ganztagesausflug nach Viña del Mar und Valparaiso mit Besuch des Museums von Pablo Neruda. (optional)

12. Tag Abreise Santiago de Chile

Vormittag zur freien Verfügung. Nachmittags Transfer zum Flughafen und individuelle Rückreise.

Gruppenreise 12 Tag ab/bis Santiago de Chile

Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • 11 Übernachtungen in Mittelklassehotels inkl. täglich Frühstück
  • Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen
  • Inlandflüge (ca. 500, nur in Verbindung mit einem LATAM-Langstreckenflug inkl. Taxen und Gebühren)
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
  • Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
Hinweise
  • Die nachfolgenden Fahrten und Ausflüge werden gemeinsam mit anderen, Englisch sprechenden Reisenden durchgeführt.

    Unsere Gäste werden von einem eigenen, Deutsch sprechenden Reiseleiter betreut

  • Transfer Calama Flughafen - San Pedro
  • Transfer San Pedro - Calama Flughafen
  • Ausflug Todos Los Santos See
  • Transfer Punta Arenas - Puerto Natales
  • Transfer Puerto Natales - Punta Arenas
  • Mindestteilnehmeranzahl: 2 Personen
  • Maximalteilnehmeranzahl: 12 Personen

Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 3320.– / pro Person

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