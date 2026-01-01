Südamerika Rundreisen vom Spezialisten
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Die Vielfalt Brasiliens
Das facettenreiche Brasilien lässt selbst erfahrenen Globetrotter ins Schwärmen geraten. In aller Regel startet die Brasilien Rundreise in der Metropole Rio. Einmal mit der Zahnradbahn zum Corcovado hochfahren und von der Christusstatue aus den Blick auf das Häusermeer, den Zuckerhut und die berühmte Copacabana oder den Ipanema Strand werfen. Besuchen Sie den Küstenregenwald an der Ostküste Brasiliens. Die "Mata Atlantica" erstreckt sich von Argentinien vorbei an Rio und Sao Paolo mit tropischer und subtropischer Vegetation.
So erhalten Sie bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Dschungel des Pantanal am Amazonas. Die nächsten Highlights der Brasilien Rundreisen sind die grandiosen Iguacu Wasserfälle. Eine geführte Rundreise bringt Sie auf die Haziendas der Zuckerbarone und zu den charmanten Küstenstädten Recife mit seinen stolzen Bauten aus der Kolonialzeit und in das übersprudelnde Salvador mit farbenfrohen Häusern und prachtvollen Kirchen.
Das magische Chile
Die Chile Rundreisen führen Sie in ein Land voller Kontraste. Im chilenischen Teil Patagoniens liegt der Nationalpark Torres del Paine. Der Kontrast könnte nicht stärker sein zwischen hoch aufragenden, blau leuchtenden Eisbergen, die sich immer wieder von den Gletschern abspalten, den goldenen Pampas und romantischen Weingütern. Geführte Rundreisen zeigen Ihnen die riesige Atacamawüste in ihrer bizarren Eigenheit.
Südamerika Ferien sind Ziel unerschöpflicher Erlebnisse
Ihre Südamerika Reisen bringen Ihnen den grossen Kontinents und seine Länder auf den verschiedenen Rundreisen spürbar nah. Eine fachkundige Reiseleitung begleitet Sie in das "Paris des Südens" nach Buenos Aires. Tauchen Sie ein in die getanzte Lebensfreude der Menschen und spüren ihre Leidenschaft für Tango. Argentinien Rundreisen schliessen auch noch einmal die Iguazu Wasserfälle ein. Erleben Sie von der argentinischen Seite aus den Teufelsschlund Garganta del Diabolo. Im Los Glacieres Nationalpark kommen Sie der Gletscherwelt der Anden am Perito Moreno Gletscher und dem 3'406 Meter hohen Granitberg Mount Fitz Roy zum Greifen nahe.
Peru Rundreisen zeigen Ihnen die mystische Seite des Landes und die versunkene Kultur der Inkas, wenn Sie Machu Picchu besuchen. Der Geburtsort der Inkakultur soll am Titicacasee liegen. Hier paaren sich eindrucksvolle Natur mit alten Kulturen. Den Äquator erreichen Sie auf Ecuador Rundreisen und erleben die Region des Amazonasdschungels, das Andenhochland und die Galapagosinseln. Kombinieren Sie Bolivien Rundreisen mit Kolumbien Rundreisen und Venezuela Rundreisen und erleben Sie das nördliche Südamerika. Den Süden des Kontinents zeigen Ihnen Paraguay Rundreisen und Uruguay Rundreisen.
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