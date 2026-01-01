Ein unvergessliches Erlebnis

Brasilien Badeferien

Ferien am Strand in Brasilien sind eine abwechslungsreiche Angelegenheit. Egal, ob Sie schwimmen, schnorcheln oder tauchen möchten, für jede Wassersportaktivität gibt es in Brasilien den idealen Strand. Ein besonders schöner Strand, der allerdings nur über abenteuerliche Wege zu erreichen ist, liegt auf der Insel Fernando de Noronha, die für ihre Ruhe bekannt ist. Ebenfalls in Ihrem Brasilien Urlaub sehr ansprechend sind die Strände von Jericoacoara und Sao Luis, wo Kitesurfing sehr angesagt ist.

Rund um Salvador da Bahia hingegen beeindrucken die dort gelegenen Strände durch ihre Weitläufigkeit und laden zu langen Spaziergängen ein. Schnorchler finden ihr Paradies in Olinda, wo ein Riff für ideale Bedingungen für ausgedehnte Tauchgänge sorgt. Ferien in Brasilien begeistern durch ihre Vielfalt.