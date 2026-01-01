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Ipanema Beach, Rio de Janeiro, Brasilien

Brasilien Badeferien vom Spezialisten

Geniessen Sie das Strandleben in Brasliien

Die Küsten von Rio de Janeiro bieten sagenhafte Strände. So finden Sie in diesem Teil von Brasilien zum Beispiel den legendären Strand der Copacabana, der auf vier Kilometern Länge vieles von dem bietet, was Badeferien in Brasilien ausmacht. Aber nicht nur in Rio und an der Copacabana finden Sie beste Bedingungen für entspannte Badeferien in einer herrlichen Umgebung. Denn die gesamte Küste Brasiliens ist mit traumhaften Stränden gesegnet. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald Brasiliens Strände zu geniessen.

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Ein unvergessliches Erlebnis

Brasilien Badeferien

Ferien am Strand in Brasilien sind eine abwechslungsreiche Angelegenheit. Egal, ob Sie schwimmen, schnorcheln oder tauchen möchten, für jede Wassersportaktivität gibt es in Brasilien den idealen Strand. Ein besonders schöner Strand, der allerdings nur über abenteuerliche Wege zu erreichen ist, liegt auf der Insel Fernando de Noronha, die für ihre Ruhe bekannt ist. Ebenfalls in Ihrem Brasilien Urlaub sehr ansprechend sind die Strände von Jericoacoara und Sao Luis, wo Kitesurfing sehr angesagt ist.

Rund um Salvador da Bahia hingegen beeindrucken die dort gelegenen Strände durch ihre Weitläufigkeit und laden zu langen Spaziergängen ein. Schnorchler finden ihr Paradies in Olinda, wo ein Riff für ideale Bedingungen für ausgedehnte Tauchgänge sorgt. Ferien in Brasilien begeistern durch ihre Vielfalt.

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

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