Das Pantanal ist ein einzigartiges Sumpf- und Feuchtgebiet, das sich unter anderem über den brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso erstreckt und durch seine vielfältige Flora und Fauna beeindruckt. Komfortable Lodges ermöglichen es Ihnen, die Naturschauspiele der Region hautnah zu erleben und im Pantanal Feuchtgebiet eine abenteuerliche Zeit zu verbringen. Wenn Sie im Rahmen von Brasilien Reisen das Pantanal erkunden, können Sie sich auf eine einmalige Natur freuen und den Luxus der oftmals rustikalen, aber immer stilvollen Pantanal Lodges geniessen.

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