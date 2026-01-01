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Pantanal, Brasilien

Pantanal Lodges – Brasilien Reisen vom Spezialisten

Pantanal Lodges: Ferien im geheimnisvollen Feuchtgebiet

Das Pantanal ist ein einzigartiges Sumpf- und Feuchtgebiet, das sich unter anderem über den brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso erstreckt und durch seine vielfältige Flora und Fauna beeindruckt. Komfortable Lodges ermöglichen es Ihnen, die Naturschauspiele der Region hautnah zu erleben und im Pantanal Feuchtgebiet eine abenteuerliche Zeit zu verbringen. Wenn Sie im Rahmen von Brasilien Reisen das Pantanal erkunden, können Sie sich auf eine einmalige Natur freuen und den Luxus der oftmals rustikalen, aber immer stilvollen Pantanal Lodges geniessen.

Lassen Sie es sich nicht entgehen, einen Naturraum der Extraklasse zu entdecken und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Brasilien Ferien.

Icon map4 Tage
Araras Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Cuiabá
Highlights:
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Casa Caiman
ab CHF 2585.– / pro Person
ab/bis Campo Grande
Highlights:
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Pousada UeSo Pantanal 4 Tage
Preis auf Anfrage
ab/bis Cuiabá
Highlights: Transfers, Touren und Ausflüge mit deutschsprechender Reiseleitung , 3 Übernachtungen in der Estancia...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Pousada UeSo Pantanal 5 Tage
Preis auf Anfrage
ab/bis Cuiabá
Highlights: Transfers, Touren und Ausflüge mit deutschsprechender Reiseleitung (sofern verfügbar), 4 Übernachtungen...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte

Brasilien Rundreisen

Wir führen Sie zu vielen fantastischen Orten

Eine Brasilien Reise ohne einen Aufenthalt im Pantanal ist einfach nicht komplett, denn diese einmalige Landschaft ist ein unvergleichliches Stück Brasilien. Aber auch die Metropolen des Landes wie Rio de Janeiro und Sao Paulo sind sehr sehenswert und sollten ebenfalls bei keiner Reise nach Brasilien im Ausflugsprogramm fehlen. Des Weiteren bieten die Wasserfälle von Iguacu atemberaubende Anblicke und beeindrucken durch ihre Schönheit. Selbstverständlich sollten Sie bei einem Aufenthalt in Brasilien aber auch die Küsten des Landes besuchen und die Strände vor Ort entdecken.

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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