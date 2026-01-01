Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen
Pehoe See, Torres Del Paine Nationalpark, Argentinien

Argentinien Lodges vom Spezialisten

Einzigartige Ferien erleben

Schon beim Betreten einer der prachtvollen Estancias, die Sie überall in der Pampa finden, können Sie das Lebensgefühl der Region spüren. Diese oftmals von einer spektakulären Natur umgebenen Lodges dienen nicht nur als bequeme Unterkunft für einen unvergesslichen Aufenthalt in einer Gegend voller Charme, sondern bieten Ihnen auch interessante Einblicke in das Landleben Argentiniens. Wenn Sie Ihre Ferien schon immer auf einer der einladenden Rinderfarmen Argentiniens, umgeben von Gauchos, verbringen wollten, sollten Sie jetzt nicht zögern und schnell unsere Spezialisten kontaktieren. Denn diese buchen Ihnen gerne und schnell die Estancias Ihrer Träume.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Argentiniens Estancias

Wohnen mit Stil

Immergrüne Araukarienwälder, stille Seen und weite Landschaften machen einen Aufenthalt in einer der Lodges der argentinischen Pampa zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Freuen Sie sich auf eine entschleunigte Welt, in der Sie sich nachhaltig erholen können und in der die überwältigende Landschaft im Vordergrund steht. Argentiniens Unterkünfte bestechen aber nicht nur durch ihre oft atemberaubende Lage inmitten einer traumhaften Natur, sondern auch durch Gebäude aus der Kolonialzeit. Argentinien Reisen in diese Region sind aber auch luxuriös, denn Golf und Tennis können Sie hier ebenfalls wunderbar spielen.

Patagonien

Die Landschaft Patagoniens zeigt sich einzigartig, wundervoll und mystisch zugleich

Weinregionen

Geniessen Sie die besten Weine, die in Argentinien zu finden sind

Die Pampa

Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

Honeymoon

Romantische Flitterwochen im Land des Tangos geniessen

Aufregende Tierwelt

In Argentinien können Sie auf Tuchfühlung mit einer einzigartigen Tierwelt gehen

Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren