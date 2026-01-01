Paraguay-Urlauber sollten gegen Hepatitis A und B, Typhus und Tetanus geimpft sein. Denguefieber tritt ebenfalls immer wieder auf. Im Osten des Landes kommt es zu vereinzelten Malaria-Infektionen. Essen Sie weder Rohkost noch rohes Fleisch und achten Sie besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Märkten auf Ihre Wertsachen.