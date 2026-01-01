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Desierto De La Tatacoa, Kolumbien

Kolumbien Hotels vom Spezialisten

Der Charme alter Kolonialbauten

Von den vielen Hotels in Kolumbien befindet sich ein besonders schönes auf der traumhaften Insel San Andrés. Das Hotel Cocoplum Beach zeichnet sich nämlich nicht nur durch eine fantastische Lage und Komfort aus, sondern ermöglicht Ihnen auch, auf den Spuren des berühmten Piraten Henry Morgan zu wandeln. Der Legende nach hat dieser Freibeuter nämlich seinen Schatz in der Nähe des Hotels versteckt. Wenn Sie eine Kolumbien Rundreise unternehmen, werden Sie viele herrliche Hotels kennenlernen! Lassen auch Sie sich schon bald in den Luxushotels Kolumbiens verwöhnen und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Kolumbien Reisen.

Hotels nach Regionen

Amazonas

Baru

Bogotá

Cartagena

Isla Mucura

Isla Tierra Bomba

Medellin

Nuqui

Palomino

Pereira

San Andrés

Santa Marta

Tayrona Nationalpark

Villa de Leyva

Kolumbien bietet beeindruckende Unterkünfte

In vielen Regionen Kolumbiens sind die besten Hotels vor Ort in beeindruckenden Gebäuden aus der Kolonialzeit untergebracht. Dies trifft zum Beispiel auf das Hotel Alfiz in Cartagena zu. Wesentlich moderner präsentiert sich hingegen das Sofitel Santa Clara in Santa Marta an der Küste. Eine Region, die nicht nur durch ihre Natur, sondern auch durch die örtlichen Hotels beeindruckt, ist der Tayrona-Nationalpark, in dem Sie einige der interessantesten von Kolumbiens Unterkünften, etwa das Hotel Ecohabs, finden. Gastfreundlich, einladend und voller guter Laune – so präsentiert sich Kolumbien!

Badeferien

Entspannen Sie in wunderschönen Hotels direkt an den Stränden Kolumbiens

Kaffeeplantagen

Die bekannten Kaffeeplantagen auf unseren Individualreisen entdecken

Kolonialstädte

Erkunden und entdecken Sie die einzigartigen Kolonialstädte in Kolumbien

Reiseinformationen

Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Reiseland Kolumbien wissen müssen

Kataloge

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