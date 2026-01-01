Von den vielen Hotels in Kolumbien befindet sich ein besonders schönes auf der traumhaften Insel San Andrés. Das Hotel Cocoplum Beach zeichnet sich nämlich nicht nur durch eine fantastische Lage und Komfort aus, sondern ermöglicht Ihnen auch, auf den Spuren des berühmten Piraten Henry Morgan zu wandeln. Der Legende nach hat dieser Freibeuter nämlich seinen Schatz in der Nähe des Hotels versteckt. Wenn Sie eine Kolumbien Rundreise unternehmen, werden Sie viele herrliche Hotels kennenlernen! Lassen auch Sie sich schon bald in den Luxushotels Kolumbiens verwöhnen und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Kolumbien Reisen.