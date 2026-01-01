Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen
Luxusresort, Peru

Peru Luxushotels vom Spezialisten

Höchster Komfort auf Ihrer Südamerika Reise

Anspruchsvolle Reisende geben sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden, sondern legen bei der Wahl ihres Hotels Wert auf erstklassigen Service und Top-Ausstattung. Auf Peru Reisen möchten sie nicht nur die klassischen Sehenswürdigkeiten besuchen, sondern sich auch am Ende eines erlebnisreichen Tages in exklusiven Unterkünften und Resorts verwöhnen lassen. Besonders luxuriös und gleichzeitig naturnah residieren Sie in einem der Sternehotels rund um den Titikakasee. Wer absolute Ruhe schätzt und viel Wert auf Privatsphäre legt, entscheidet sich gern für ein Hotel auf der idyllischen Insel Suasi inmitten des Sees.

Wenn Sie erlebnisreiche Peru Rundreisen mit einzigartigen Wellness- und Verwöhnmomenten kombinieren möchten, sprechen Sie unser Südamerika Spezialisten Team an. Sie vermitteln Ihnen nicht nur erlebnisreiche Peru Aktivreisen, sondern wissen auch, in welchen Luxus Hotels Sie während Ihrer Peru Ferien optimal entspannen können.

Belmond Sanctuary LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1215.– / pro Person
Machu Picchu
Die Sanctuary Lodge zeichnet sich hauptsächlich durch die einzigartige Lage aus. Geniessen Sie die Aussicht auf den...
Belmond Las Casitas del ColcaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 348.– / pro Person
Colca Canyon
Belmond Las Casitas ist ein echtes Kleinod. Die luxuriösen Bungalows und der beeindruckende Spabereich liegen ruhig...

Peru luxuriös erleben

Abenteuer und Entspannung

Wenn Sie sich für das aufregende Abenteuer einer Reise nach Peru entschieden haben, bringt jeder Tag eine Vielzahl von spannenden Erlebnissen mit sich. Ihr Luxushotel bietet Ihnen den idealen Rahmen, um all diese aufregenden Erfahrungen zu verarbeiten und zu „verdauen“. Wenn Sie in Lima ankommen und vom Flughafen in Ihr zentral gelegenes Feriendomizil gebracht werden, können Sie schon mal einen ersten Eindruck von der quirligen Metropole gewinnen. Die elegant möblierten Zimmer und weiträumigen Suiten Ihres Domizils verfügen selbstverständlich über allen Komfort, den Sie von einem internationalen Sternehotel erwarten.

Dem Himmel ganz nah

Wer in ein Land wie Peru reist, sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, seinen Körper an die Höhe zu gewöhnen und sich nicht zu überfordern. Ihr exklusives Hotel in Cuzco ist die perfekte Basis, um von hier aus die Highlights und Attraktionen dieser einzigartigen Stadt zu erkunden. Die im Centro Historico gelegenen Sternehotels punkten durch eine stilvolle, teilweise an lokale Traditionen angelehnte Architektur, was sich in Wandmalereien und der Verwendung von viel natürlichen Materialien zeigt.

Ein ganz besonders Erlebnis während Ihrer Peru Reisen ist die Übernachtung in einem alten Palast. Von Ihrer Terrasse aus bietet sich Ihnen ein grandioser Panaromablick über die Anden.

Unvergessliche Momente erleben

Ein absolut einzigartiges Naturerlebnis sind Peru Trekkings, bei denen Sie die grandiosen Andenlandschaften zu Fuss erkunden. Der Colca Canyon ist die zweittiefste Schlucht der Welt. Von Ihrem mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Bungalow aus haben Sie einen unvergesslichen Blick auf dieses Naturwunder. Auf der an der Pazifikküste gelegenen Paracas Halbinsel erleben Sie Peru von seiner schönsten Seite. Geniessen Sie das kristallklare Meer, die eindrucksvolle Natur und die Nähe zu geschichtsträchtigen historischen Stätten. Ihr Top Resort ist der ideale Ausgangspunkt für spannende Unternehmungen oder um einfach nur in traumhafter Umgebung zu relaxen.

Amazonas

Ein einzigartiges Naturerlebnis wartet auf Sie – der beeindruckende Amazonas in Peru

Inkastädte

Bestaunen Sie die aufregende Inka Hochkultur

Luxushotels in Peru

Lassen Sie sich bei Ihren Ferien in Peru von sämtlichen Annehmlichkeiten einer Luxusunterkunft verwöhnen

Titikakasee

Die Schönheit des Titikakasee wird Sie begeistern

Trekkings

Wandern Sie auf den Pfaden der Inkas und erleben Sie die Landschaft Perus hautnah

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles, was Sie für eine reibungslose Reisevorbereitung für Peru benötigen

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren