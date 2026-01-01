Peru Luxushotels vom Spezialisten
Höchster Komfort auf Ihrer Südamerika Reise
Belmond Sanctuary Lodge
ab CHF 1215.– / pro Person
Machu Picchu
Die Sanctuary Lodge zeichnet sich hauptsächlich durch die einzigartige Lage aus. Geniessen Sie die Aussicht auf den...
Belmond Las Casitas del Colca
ab CHF 348.– / pro Person
Colca Canyon
Belmond Las Casitas ist ein echtes Kleinod. Die luxuriösen Bungalows und der beeindruckende Spabereich liegen ruhig...
Peru luxuriös erleben
Abenteuer und Entspannung
Wenn Sie sich für das aufregende Abenteuer einer Reise nach Peru entschieden haben, bringt jeder Tag eine Vielzahl von spannenden Erlebnissen mit sich. Ihr Luxushotel bietet Ihnen den idealen Rahmen, um all diese aufregenden Erfahrungen zu verarbeiten und zu „verdauen“. Wenn Sie in Lima ankommen und vom Flughafen in Ihr zentral gelegenes Feriendomizil gebracht werden, können Sie schon mal einen ersten Eindruck von der quirligen Metropole gewinnen. Die elegant möblierten Zimmer und weiträumigen Suiten Ihres Domizils verfügen selbstverständlich über allen Komfort, den Sie von einem internationalen Sternehotel erwarten.
Dem Himmel ganz nah
Wer in ein Land wie Peru reist, sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, seinen Körper an die Höhe zu gewöhnen und sich nicht zu überfordern. Ihr exklusives Hotel in Cuzco ist die perfekte Basis, um von hier aus die Highlights und Attraktionen dieser einzigartigen Stadt zu erkunden. Die im Centro Historico gelegenen Sternehotels punkten durch eine stilvolle, teilweise an lokale Traditionen angelehnte Architektur, was sich in Wandmalereien und der Verwendung von viel natürlichen Materialien zeigt.
Ein ganz besonders Erlebnis während Ihrer Peru Reisen ist die Übernachtung in einem alten Palast. Von Ihrer Terrasse aus bietet sich Ihnen ein grandioser Panaromablick über die Anden.
Unvergessliche Momente erleben
Ein absolut einzigartiges Naturerlebnis sind Peru Trekkings, bei denen Sie die grandiosen Andenlandschaften zu Fuss erkunden. Der Colca Canyon ist die zweittiefste Schlucht der Welt. Von Ihrem mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Bungalow aus haben Sie einen unvergesslichen Blick auf dieses Naturwunder. Auf der an der Pazifikküste gelegenen Paracas Halbinsel erleben Sie Peru von seiner schönsten Seite. Geniessen Sie das kristallklare Meer, die eindrucksvolle Natur und die Nähe zu geschichtsträchtigen historischen Stätten. Ihr Top Resort ist der ideale Ausgangspunkt für spannende Unternehmungen oder um einfach nur in traumhafter Umgebung zu relaxen.
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