Brasilien Strände und Meer vom Spezialisten
Badeferien in Südamerika
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Die riesige Auswahl an Stränden
Lebensfreude pur am Atlantik
Tauchen Sie ein in unbändige Lebensfreude bei Samba Rhythmen und Caipirinhas und erleben Sie traumhafte Badeparadiese auf Ihren Brasilien Reisen. Die Farbe der Strände wechselt zum Teil von schneeweiss zu goldgelb. Doch egal, welche Farbe der Strand hat, es wird überall getanzt und aus vollem Herzen gefeiert. Im Land des Fussballs ist es nicht verwunderlich, dass überall auch Strandfussball neben Volleyball und Basketball den Tagesablauf dominiert.
Traumziel: das Saint-Tropez Brasiliens
Dem verschlafenen Fischerdorf Buzios sagt man nach, Brigitte Bardot habe es für sich entdeckt und zum Leben erweckt. Fest steht, dass heute viele Prominente die Buchten rund um Armação dos Búzios und die Fischerdörfer an der Küste für ihre Brasilien Badeferien auserkoren haben.
Strände für jeden Geschmack und Aktivitäten
Die Strände im Norden bei Fortaleza sind bekannt für ihre pudrig weissen, langen Sandstrände mit besten Bedingungen zum Windsurfen und den unzähligen Bars und Restaurants an der Praia do Futuro. Etwas weiter nördlich, in Cumbuzo, geht es etwas ruhiger zu. Wenn Sie sich nicht entscheiden möchten, ob die Brasilien Ferien eher entspannt oder lieber aktiv gestaltet werden sollen, haben Sie in dem Küstenort Ubatuba zwischen 100 Stränden die Wahl, ob Sie Wassersport aller Art bevorzugen oder lieber abgeschiedene Sandstrände, die teilweise auf schmalen Wanderpfaden zu erreichen sind.
Legendäres Salvador de Bahia
Kilometerlange Strände an der "Allerheiligenbucht" werden Sie begeistern, genauso wie eine Promenade von 35 Kilometern Länge, an der sich Brasiliens Hotels in allen verfügbaren Kategorien präsentieren. Erleben Sie auf Ihren Brasilien Reisen an der Praia Stelle Maris das Eldorado zum Wind- und Kitesurfen oder das Surferparadies vor den Dünen von Jericoacoara. Besteigen Sie die Aussichtsdüne Por do Sol und tauchen in das schwimmende Rot eines phantastischen Sonnenuntergangs ein. Treffen Sie Ihre persönliche Wahl, welches der schönste Strand von den 42 Stränden bei Florianopolis ist.
Flitterwochen im wunderschönen Brasilien
Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften
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