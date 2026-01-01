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Rio de Janeiro, Brasilien

Brasilien Rundreisen vom Spezialisten

Kommen Sie mit uns auf Entdeckungsreise

Individuelle Rundreisen sind sehr beliebt, um das riesige Land Brasilien kennenzulernen. Da Brasilien viele interessante Orte und Regionen zu bieten hat, ist eine Rundreise ideal, um möglichst viele der Highlights des Landes zu entdecken. Egal, ob Sie einen Abstecher in den faszinierenden Regenwald machen oder an den Traumstränden Brasiliens eine entspannte Zeit beim Tauchen verbringen, eine unbeschwerte Atmosphäre prägt das ganze Land. Neben einer atemberaubenden Natur, die zusätzlich zu dem weit verbreiteten Urwald auch Dünenwüsten und andere interessante Landschaftstypen bietet, sind vor allem die Metropolen Brasiliens sehr sehenswert.

Grandios sind auch die Wasserfälle von Iguaçu, an denen deutlich wird, wie kraftvoll Wasser sein kann. Wenn Sie ein Land der Superlative wie Brasilien bereisen möchten, sollten Sie sich von unseren Spezialisten beraten lassen, die Ihnen gerne eine Rundreise durch Brasilien zusammenstellen.

Kurzrundreisen 2 bis 7 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Längere Rundreisen 8 bis 25 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Länderübergreifende Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Routen durch Brasilien

Die Auswahl ist riesig

Die Vielfalt Brasiliens ist unermesslich gross. Faszinierende Metropolen wie Rio de Janeiro, die auch oft der Startpunkt für Brasilien Rundreisen ist, prägen dieses Land genauso wie beschauliche Städte wie etwa Foz do Iguaçu. Diese Stadt beeindruckt in erster Linie durch die in der Nähe gelegenen Wasserfälle von Weltruf und eignet sich hervorragend für Abstecher in das Nachbarland Argentinien. Aber auch die von der Kolonialgeschichte Brasiliens geprägte Stadt Salvador da Bahia darf auf keiner Rundreise fehlen. Ein spektakuläres Erlebnis, welches Sie sich in Brasilien nicht entgehen lassen sollten, sind Übernachtungen im Dschungel.

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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