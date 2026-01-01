Individuelle Rundreisen sind sehr beliebt, um das riesige Land Brasilien kennenzulernen. Da Brasilien viele interessante Orte und Regionen zu bieten hat, ist eine Rundreise ideal, um möglichst viele der Highlights des Landes zu entdecken. Egal, ob Sie einen Abstecher in den faszinierenden Regenwald machen oder an den Traumstränden Brasiliens eine entspannte Zeit beim Tauchen verbringen, eine unbeschwerte Atmosphäre prägt das ganze Land. Neben einer atemberaubenden Natur, die zusätzlich zu dem weit verbreiteten Urwald auch Dünenwüsten und andere interessante Landschaftstypen bietet, sind vor allem die Metropolen Brasiliens sehr sehenswert.

Grandios sind auch die Wasserfälle von Iguaçu, an denen deutlich wird, wie kraftvoll Wasser sein kann. Wenn Sie ein Land der Superlative wie Brasilien bereisen möchten, sollten Sie sich von unseren Spezialisten beraten lassen, die Ihnen gerne eine Rundreise durch Brasilien zusammenstellen.