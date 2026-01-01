Ecuador Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
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Mietwagenreise "Der Norden"
ab CHF 1320.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights: Kunsthandwerksmarkt Otavalo, Wanderung im Naturschutzgebiet El Ángel, Thermalquellen von Papallacta,...
7 Tage / 6 Nächte
Mietwagenreise "Der Norden" (mit Erstklasshotels)
Preis auf Anfrage
ab/bis Quito
Highlights: Wasserfall von Peguche, Zugfahrt mit dem „Tren de la libertad“, Zahlreichen Wasserfällen, Cotopaxi...
7 Tage / 6 Nächte
Mietwagenreise "Vulkanstrasse"
ab CHF 1440.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights: Cotopaxi Nationalpark, Baños, Chimborazo, Ingapirca
7 Tage / 6 Nächte
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