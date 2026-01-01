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Cotopaxi, Ecuador

Ecuador Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Ferien in Ecuador ganz nach Ihren Vorstellungen

Egal, ob Sie während Ihres Aufenthaltes in Ecuador in erster Linie die Pazifikküste erkunden möchten oder das Andenhochland und der Amazonas Regenwald für Sie interessant sind, Ecuador Mietwagenrundreisen ermöglichen es Ihnen, all diese Ziele bequem anzusteuern. Denn Ecuador mit dem Auto zu entdecken, bedeutet auf individuellen Routen unterwegs zu sein und immer zu wissen, dass am Zielort ein komfortables Hotel auf Sie wartet! Die Strecke, die pro Tag geplant ist, kann immer bewältigt werden und lässt genug Zeit, um spontan einen Abstecher zu machen.

Wenn Sie so interessante Orte wie Quito, Cuenca, Guayaquil und die Galapagos-Inseln besuchen möchten, kontaktieren Sie gerne unsere Spezialisten.

Icon map7 Tage
Mietwagenreise "Der Norden"
ab CHF 1320.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights: Kunsthandwerksmarkt Otavalo, Wanderung im Naturschutzgebiet El Ángel, Thermalquellen von Papallacta,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map7 Tage
Mietwagenreise "Der Norden" (mit Erstklasshotels)
Preis auf Anfrage
ab/bis Quito
Highlights: Wasserfall von Peguche, Zugfahrt mit dem „Tren de la libertad“, Zahlreichen Wasserfällen, Cotopaxi...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map7 Tage
Mietwagenreise "Vulkanstrasse"
ab CHF 1440.– / pro Person
ab Quito bis Guayaquil
Highlights: Cotopaxi Nationalpark, Baños, Chimborazo, Ingapirca
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Bahnreisen

Die Schönheit von Ecuador mit einer unvergesslichen Bahnreise erleben

Galapagos Reisen

Eine artenreiche Flora und Fauna – Galapagos Reisen von uns empfohlen

Naturreisen

Erleben Sie die einzigartige Natur des Landes hautnah mit unseren speziellen Reiseangeboten

Reiseinformationen

Informationen über Land und Leute für eine perfekte Reisevorbereitung und unvergessliche Ferien in Ecuador

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