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Lodges, Brasilien

Brasilien Lodges Reisen vom Spezialisten

Aussergewöhnliche Lodges in Brasilien

Das einzigartige Ökosystem des Amazonas birgt viele Geheimnisse und beherbergt spektakuläre Orte. Diese Welt aus Wasser und Wildnis zu erkunden, ist nicht nur ein spannendes Abenteuer, sondern auch äusserst interessant. Freuen Sie sich darauf, eine der entlegensten Gegenden Brasiliens kennenzulernen und aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen. In Brasilien gibt es mit dem Feuchtgebiet Pantanal aber noch eine weitere Region, deren Natur ähnlich faszinierend ist und in der Sie eine unvergessliche Zeit verbringen werden.

Aufgrund seiner Beschaffenheit ist dieser Bereich Heimat vieler seltener Tiere und Pflanzen und überzeugt durch seine einzigartige Atmosphäre. Sowohl im Amazonasgebiet als auch im Pantanal warten komfortable Lodges darauf, ein Teil Ihrer Brasilien-Reise zu sein. Wenn Sie Ihre Ferien an einem der eindrucksvollsten Orte Brasiliens verbringen möchten, sollten Sie sich noch heute an unsere Spezialisten wenden, die Ihnen gerne eine individuelle Reise zusammenstellen.

Pantanal Lodges
Unsere Pantanal Lodges in der Übersicht
Amazonas Lodges
Unsere Amazonas Lodges in der Übersicht

Eine überwältigende Natur, die begeistert

Nur 100 Kilometer von der Amazonasmetropole Manaus entfernt, empfängt Sie die Juma Amazon Lodge, die zweifelsohne zu den aussergewöhnlichsten Lodges in Brasilien zählt. Denn diese Lodge liegt sozusagen über dem Amazonas und besteht aus Häusern auf Stelzen. Freuen Sie sich in diesem herrlichen Refugium auf spannende Beobachtungen am Tag und eine fantastische Geräuschkulisse in der Nacht. Denn wenn die nachtaktiven Tiere dieser Region erwachen, gibt es viel zu hören. Egal, ob Sie das Amazonasgebiet oder das Pantanal erkunden, luxuriöse Unterkünfte runden einen Aufenthalt in diesen Regionen auf wundervolle Weise ab.

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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