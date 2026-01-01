Brasilien Lodges Reisen vom Spezialisten

Das einzigartige Ökosystem des Amazonas birgt viele Geheimnisse und beherbergt spektakuläre Orte. Diese Welt aus Wasser und Wildnis zu erkunden, ist nicht nur ein spannendes Abenteuer, sondern auch äusserst interessant. Freuen Sie sich darauf, eine der entlegensten Gegenden Brasiliens kennenzulernen und aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen. In Brasilien gibt es mit dem Feuchtgebiet Pantanal aber noch eine weitere Region, deren Natur ähnlich faszinierend ist und in der Sie eine unvergessliche Zeit verbringen werden.

Aufgrund seiner Beschaffenheit ist dieser Bereich Heimat vieler seltener Tiere und Pflanzen und überzeugt durch seine einzigartige Atmosphäre. Sowohl im Amazonasgebiet als auch im Pantanal warten komfortable Lodges darauf, ein Teil Ihrer Brasilien-Reise zu sein. Wenn Sie Ihre Ferien an einem der eindrucksvollsten Orte Brasiliens verbringen möchten, sollten Sie sich noch heute an unsere Spezialisten wenden, die Ihnen gerne eine individuelle Reise zusammenstellen.