Brasilien Lodges Reisen vom Spezialisten
Aussergewöhnliche Lodges in Brasilien
Eine überwältigende Natur, die begeistert
Nur 100 Kilometer von der Amazonasmetropole Manaus entfernt, empfängt Sie die Juma Amazon Lodge, die zweifelsohne zu den aussergewöhnlichsten Lodges in Brasilien zählt. Denn diese Lodge liegt sozusagen über dem Amazonas und besteht aus Häusern auf Stelzen. Freuen Sie sich in diesem herrlichen Refugium auf spannende Beobachtungen am Tag und eine fantastische Geräuschkulisse in der Nacht. Denn wenn die nachtaktiven Tiere dieser Region erwachen, gibt es viel zu hören. Egal, ob Sie das Amazonasgebiet oder das Pantanal erkunden, luxuriöse Unterkünfte runden einen Aufenthalt in diesen Regionen auf wundervolle Weise ab.
Flitterwochen im wunderschönen Brasilien
Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften
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