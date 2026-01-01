Bolivien ist ein Land, dessen Schönheit nicht so offensichtlich ist, wie es in vielen anderen Ländern Südamerikas der Fall ist. Wenn Sie aber etwas genauer hinschauen, werden Sie schnell merken, wie attraktiv Bolivien Reisen sein können! Von den unterschiedlichen Gebieten des Landes fasziniert vor allem der Salzsee von Uyuni, welcher Ihnen herrliche Anblicke schenkt. Aber auch ein Abstecher zum weltberühmten Titicacakasee und der in ihm gelegenen Insel Isla del Sol ist spektakulär. Zögern Sie nicht, unsere Spezialisten zu kontaktieren, um schon bald vor Ort eine einmalige Natur zu erleben.