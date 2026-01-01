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Uyuni, Bolivien

Bolivien Rundreisen vom Spezialisten

Weitläufige Landschaften und beeindruckende Salzseen

Bolivien ist ein Land, dessen Schönheit nicht so offensichtlich ist, wie es in vielen anderen Ländern Südamerikas der Fall ist. Wenn Sie aber etwas genauer hinschauen, werden Sie schnell merken, wie attraktiv Bolivien Reisen sein können! Von den unterschiedlichen Gebieten des Landes fasziniert vor allem der Salzsee von Uyuni, welcher Ihnen herrliche Anblicke schenkt. Aber auch ein Abstecher zum weltberühmten Titicacakasee und der in ihm gelegenen Insel Isla del Sol ist spektakulär. Zögern Sie nicht, unsere Spezialisten zu kontaktieren, um schon bald vor Ort eine einmalige Natur zu erleben.

Kurzrundreisen 2 bis 7 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Längere Rundreisen 8 bis 25 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Länderübergreifende Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Bolivien – einmalige Momente warten auf Sie

Neben einer faszinierenden Natur bietet Bolivien auch interessante Städte. Sehenswert ist zum Beispiel die Hauptstadt Sucre, in der Sie viele Bauwerke aus der Kolonialzeit besichtigen können, von denen einige sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Eine weitere Stadt, die auf Rundreisen durch Bolivien einen Besuch wert ist, heisst Santa Cruz und befindet sich in der Nähe der Regenwaldzone Boliviens. In Santa Cruz lockt vor allem die Altstadt zu ausgedehnten Spaziergängen in einer von Kultur geprägten Atmosphäre. Kurzweilig, abwechslungsreich und einladend, so präsentiert sich das Land Bolivien seinen zahlreichen Besuchern!

Andenkultur

Begeben Sie sich mit unseren einzigartigen Reisen auf die Spuren der Andenkultur

Historische Städte

Bolivien hat viele historische und wunderbare Städte

Uyuni Salzsee

Der einzigartige und atemberaubende Uyuni Salzsee darf bei keiner Reise nach Bolivien fehlen

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Länder- und Reiseinformationen für einen gelungenen Aufenthalt in Bolivien

Kataloge

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