Bolivien Andenkultur Reisen vom Spezialisten
Zum Ursprung der Andenkultur
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Spurensuche in den Anden mit dem Spezialisten
Ausdruck der lokalen Tradition
Eng verbunden mit den bolivianischen Traditionen und Symbol der Andenkultur ist die Koka Pflanze. Das Kauen der bitteren Blätter ist in Bolivien und anderen Andenländern seit Jahrhunderten weit verbreitet. Die belebende Wirkung von Kokablättern ist mit der von schwarzem Tee oder Kaffee vergleichbar, darüber hinaus hilft Koka gegen Hunger, Kälte und Müdigkeit und ist sehr effektiv gegen die Höhenkrankheit. Von alters her bauen die indigenen Bauern Koka an, um die Blätter für medizinische Zwecke zu nutzen und kaum jemand stellt diese alte Tradition in Frage.
Und wenn Koka einmal nicht hilft und der Grund einer Krankheit unklar ist, kommen die lokalen Schamanen und Heiler zum Einsatz.
Eine von Spiritualität durchdrungene Welt
Auf Ihrer Reise durch Bolivien werden Sie bestimmt sehr viele Dinge sehen, die Sie sprach- und verständnislos zurücklassen. Das Bekenntnis zu Gott und Jesus Christus wird in Bolivien mit dem Glauben an Geister und Magie ergänzt und während der christlichen Festtage wird oft auch dem Schöpfergott Viracocha und der anderen alten Gottheiten gedacht. Diese stammen aus den uralten Mythen der Inka und der Aymara, einem im Andenraum lebenden indigenen Volk.
Ein Aymara Priester geniesst ebenso viel Vertrauen wie ein katholischer Gottesmann und auch stehen die beiden Glaubensvertreter in keinem Konkurrenzverhältnis zueinander, sondern achten und respektieren einander. So werden Sie während Ihrer Bolivien Ferien immer wieder auf Zeugnisse dieser tiefen Spiritualität stossen.
Die Perle von Bolivien
Der Titikakasee ist nicht nur eines der touristischen Highlights auf jeder Bolivien Reise. Für die indigenen Völker ist er eine Art Wallfahrtsort. Mitten auf dem See befinden sich die heilige Sonneninsel und die ebenfalls heilige Mondinsel. Der Legende nach waren sie die Geburtsstätte von Manco Cápac und Mama Oclla, den ersten Menschen. Spüren Sie bei Bolivien Reisen dem Zauber der geheimnisvollen Andenkultur nach!
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