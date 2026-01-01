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Nationalpark Los Glaciares, Argentinien

Argentinien Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Flexibel bleiben in Ihren Ferien

Argentinien mit dem Auto zu entdecken, ist insbesondere dann eine gute Idee, wenn Sie viel Wert auf Individualität und Unabhängigkeit legen. Zahlreiche unterschiedliche Naturräume und Landschaften sorgen dafür, dass Sie in Argentinien viele bemerkenswerte Orte besuchen können. Wenn Sie mit einem Mietwagen unterwegs sind, ist dies kein Problem und Sie legen jederzeit einfach dort eine Pause ein, wo es Ihnen gefällt. Egal, ob Sie die weltberühmte Pampa besuchen oder die Weingebiete des Landes auf Ihrer Route liegen, mit dem Mietwagen durch Argentinien zu fahren, ist eine entspannte Angelegenheit.

Besuchen Sie ohne Stress so traumhafte Orte wie die Laguna Brava oder die Wasserfälle von Iguacu und lassen Sie sich von diesem Land mit seinen imposanten Bergregionen und dem subtropischen Regenwald nachhaltig beeindrucken. Wenn Sie Argentinien einmal persönlich kennenlernen möchten, sind Ihnen unsere Spezialisten gerne behilflich.

Icon map11 Tage
Mendoza - Salta
ab CHF 3310.– / pro Person
ab Mendoza bis Salta
Highlights: San Juan - Weinanbaugebiet , Valle de la Luna , Indiostädtchen Cachi
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map8 Tage
Salta - Salta
ab CHF 1230.– / pro Person
ab Salta bis
Highlights: Schluchtenlandschaft - Quebrada de Humahuaca, Salzsee & Antonio de los Cobres, Pre-Inka-Ruinen
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Die Vielseitigkeit Argentiniens

Cafayate, Puerto Iguacu und Barreal sind nur einige der Orte, deren Besuch sich definitiv lohnt, wenn Sie eine Mietwagenreise durch Argentinien unternehmen. Freuen Sie sich auf so herrliche Attraktionen wie die Quilmes-Ruinen oder den höchsten Berg der Anden, den Aconcagua, wenn Sie in Argentinien mit dem Mietwagen unterwegs sind. Sehr interessant ist auch der Talampaya Nationalpark, der für seine rötlich schimmernden Sandsteinsäulen bekannt ist. Argentinien Rundreisen sind ein fantastisches Abenteuer, welches Ihnen dieses Land voller Naturmonumente und Sehenswürdigkeiten näherbringen wird. Durch seine freundliche Atmosphäre ist Argentinien ein Land, in dem Wohlfühlen angesagt ist!

Patagonien

Die Landschaft Patagoniens zeigt sich einzigartig, wundervoll und mystisch zugleich

Weinregionen

Geniessen Sie die besten Weine, die in Argentinien zu finden sind

Die Pampa

Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

Honeymoon

Romantische Flitterwochen im Land des Tangos geniessen

Aufregende Tierwelt

In Argentinien können Sie auf Tuchfühlung mit einer einzigartigen Tierwelt gehen

Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

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