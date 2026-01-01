Argentinien Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Flexibel bleiben in Ihren Ferien
Mendoza - Salta
ab CHF 3310.– / pro Person
ab Mendoza bis Salta
Highlights: San Juan - Weinanbaugebiet , Valle de la Luna , Indiostädtchen Cachi
11 Tage / 10 Nächte
Salta - Salta
ab CHF 1230.– / pro Person
ab Salta bis
Highlights: Schluchtenlandschaft - Quebrada de Humahuaca, Salzsee & Antonio de los Cobres, Pre-Inka-Ruinen
8 Tage / 7 Nächte
Die Vielseitigkeit Argentiniens
Cafayate, Puerto Iguacu und Barreal sind nur einige der Orte, deren Besuch sich definitiv lohnt, wenn Sie eine Mietwagenreise durch Argentinien unternehmen. Freuen Sie sich auf so herrliche Attraktionen wie die Quilmes-Ruinen oder den höchsten Berg der Anden, den Aconcagua, wenn Sie in Argentinien mit dem Mietwagen unterwegs sind. Sehr interessant ist auch der Talampaya Nationalpark, der für seine rötlich schimmernden Sandsteinsäulen bekannt ist. Argentinien Rundreisen sind ein fantastisches Abenteuer, welches Ihnen dieses Land voller Naturmonumente und Sehenswürdigkeiten näherbringen wird. Durch seine freundliche Atmosphäre ist Argentinien ein Land, in dem Wohlfühlen angesagt ist!
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