Interessante Ecuador Reisetipps
Das Wichtigste vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktflüge aus der Schweiz nach Ecuador gibt es nicht. Flüge nach Quito mit einem Zwischenstopp werden von Basel, Genf oder Zürich angeboten. Die Flugzeit beträgt rund 15 Stunden.
Der Reisepass muss eine Gültigkeit von sechs Monaten haben, sodass eine unproblematische Einreise nach Ecuador gewährleistet werden kann. Sofern der Aufenthalt 90 Tage nicht übersteigt, muss kein Visum beantragt werden.
Bei einer Ecuador Reise kommen Familien mit Kindern voll und ganz auf ihre Kosten. Besonders lohnenswert ist ein Ausflug auf die Galapagosinsel. In Ecuador gibt es viele Hotels, welche sich auf Gäste mit Kindern spezialisiert haben.
Die beste Reisezeit für Ecuador erstreckt sich von Juni bis September. Vereinfacht gesagt gibt es in Ecuador nur die Trocken- und die Regenzeit. Regional kann es jedoch zu diversen Unterschieden kommen. Die ideale Reisezeit liegt zwischen Dezember und Januar sowie in den Monaten Juni bis August.
Die Mehrheit der Menschen in Ecuador ist katholisch. Minderheiten sind Protestanten und Atheisten.
Impfungen sind für die Einreise nach Ecuador nicht gesetzlich vorgeschrieben. Eine kurze Rücksprache mit dem Hausarzt bezüglich empfohlener Impfungen sollte allerdings erfolgen. Ecuador gilt generell als ein sehr sicheres Land. Leider haben die Gebiete in den touristischen Regionen immer wieder mit Trickdieben zu tun. Achten Sie deshalb auf Ihre Wertgegenstände.
- 1.1.: Neujahrstag
- 8./9.2.: Karneval
- 1.5.: Tag der Arbeit
- 24.5.: Batalla del Pichincha (Schlacht am Pichincha)
- 10.8.: Tag der Unabhängigkeit
- 9.10.: Unabhängigkeit Guayaquils
- 2.11.: Allerseelen
- 3.11.: Independencia de Cuenca
- 25.12.: Weihnachten
- Beweglich: Karfreitag
Die wohl wichtigste Sprache in Ecuador ist Spanisch. Es gibt noch viele anderen Sprachen, die im Land gesprochen werden. In den typisch touristischen Gebieten sprechen sehr viele Menschen auch ein gutes Englisch.
Rundreisen sind in Ecuador überaus beliebt. Die Buchung von einem Mietwagen ist sehr simpel. Sie benötigen lediglich einen internationalen Führerschein. Verkehrsregeln werden nicht immer sehr genau genommen, deshalb sollten Sie immer achtsam unterwegs sein.
Da es sich um Steckdosen aus Amerika handelt, sollten Reisende auf alle Fälle einen Adapter mitnehmen. Die Stromspannung beträgt 110 Volt.
In Ecuador gibt es zwei grosse Anbieter, bei welchen Sie für kleines Geld eine geeignete SIM-Karte erwerben können. Mit der Schweiz gibt es kein Roaming-Abkommen.
Die meisten Restaurants schlagen auf die Rechnungen automatisch eine Servicepauschale von bis zu 12 Prozent. Sollten Sie mit den Leistungen zufrieden sein, können Sie allerdings ruhig noch ein kleines Trinkgeld geben, jedoch bar auf die Hand.
In Ecuador wird mit dem US-Dollar bezahlt. Die Umwechslung von grösseren Scheinen kann sich jedoch im Land als überaus schwierig herausstellen. Die Akzeptanz von Kreditkarten ist in Ecuador auf alle Fälle gegeben. Bargeld können Sie an vielen Bargeldautomaten abheben.
Der Zeitunterschied zur Schweiz beträgt minus sechs Stunden.
Für das Andenhochland mit Quito, der Strasse der Vulkane und dem Hochlandmarkt von Otavalo empfehlen wir rund zehn Tage. Wer die Galapagosinseln anschliessen möchte, plant insgesamt drei Wochen ein – für die Inseln selbst rechnen Sie am besten fünf bis acht Tage. Routenideen finden Sie bei unseren Ecuador Rundreisen.
Die Kabinenzahl auf den Galapagos-Kreuzfahrtschiffen ist stark begrenzt, da der Nationalpark nur wenige, kleine Schiffe zulässt. Wir empfehlen deshalb eine Buchung möglichst frühzeitig, gerade für die Ferienzeiten. Wer flexibel bei Schiff und Route ist, findet auch kurzfristiger passende Möglichkeiten – fragen Sie unsere Spezialisten an.
Quito liegt auf rund 2850 Metern – die Höhe ist für die meisten Reisenden gut verträglich, dennoch lohnt es sich, die ersten ein bis zwei Tage ruhig anzugehen, viel zu trinken und grosse Anstrengungen zu vermeiden. Bei Ausflügen zu den Vulkanen steigt die Höhe weiter an; wir planen Ihre Route entsprechend schonend.
Ja – dank kurzer Flugverbindungen innerhalb Südamerikas lässt sich Ecuador gut mit Peru verbinden, etwa Galapagos mit Machu Picchu. Auch Kolumbien liegt als Nachbarland nahe. Unsere Spezialisten stimmen Reisezeit, Routenführung und Flüge so aufeinander ab, dass die Kombination ohne unnötige Umwege funktioniert.
Die koloniale Altstadt von Quito zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist der ideale Ausgangspunkt. Dazu gehören die Strasse der Vulkane mit dem Cotopaxi, der farbenfrohe Markt von Otavalo, das Amazonasbecken mit seinen Dschungel-Lodges – und natürlich die Galapagosinseln mit ihrer einzigartigen, zutraulichen Tierwelt.
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