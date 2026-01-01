Für das Andenhochland mit Quito, der Strasse der Vulkane und dem Hochlandmarkt von Otavalo empfehlen wir rund zehn Tage. Wer die Galapagosinseln anschliessen möchte, plant insgesamt drei Wochen ein – für die Inseln selbst rechnen Sie am besten fünf bis acht Tage. Routenideen finden Sie bei unseren Ecuador Rundreisen.