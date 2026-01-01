Paraguay Rundreisen vom Spezialisten
Natur und Kultur: Ferien mit authentischem Charme
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Wasserfälle, Regenwald und Höhlenmalerei
Ganz in der Nähe der Wasserfälle von Iguazú befindet sich der Itaipu-Damm. Er ist der grösste Staudamm Südamerikas. Ein besonderes Highlight auf Paraguay Reisen: Jedes Wochenende findet hier ein beeindruckendes Licht- und Musikspektakel statt. Der Cerro Corá Nationalpark ist geprägt von der besonderen Landschaft aus schönen Felsformationen. In dem grössten geschützten Gebiet des Landes trifft die trockene Savanne auf immergrüne Regenwälder. Der Nationalpark ist mit seinen 5.000 Hektar Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten.
Die tausend Jahre alten Höhlen- und Wandmalereien, die hier zu finden sind, erzählen Reisenden etwas von dem früheren Leben und der Geschichte des relativ kleinen Landes in Südamerika. Trotz seiner geringen Grösse hat der Binnenstaat einiges zu bieten. Eine Rundreise durch das Land entführt Sie in die spannende Landeskultur und offenbart Ihnen einzigartige Naturschönheiten.
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