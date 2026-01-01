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Jesus de Tavarangue, Paraguay

Paraguay Rundreisen vom Spezialisten

Natur und Kultur: Ferien mit authentischem Charme

Die meisten Rundreisen durch Paraguay starten in der grünen Hauptstadt Asuncion. Hier können Sie unter anderem den Plaza de los Heroes (Platz der Helden), den Regierungspalast und die Kathedrale der Stadt besichtigen. Naturliebhabern werden die imposanten Wasserfälle von Iguazú gefallen. Sie stürzen genau dort über dramatische Felswände in die Tiefe, wo sich die drei Länder Brasilien, Argentinien und Paraguay treffen.

Geschichtsinteressierten werden in der Stadt Paraguari mit ihrer weissen Kathedrale tiefe Einblicke in die einstige Kolonialgeschichte des Binnenstaates gewährt. Ganz gleich, was Sie begeistert, unsere Paraguay Spezialisten helfen Ihnen dabei, eine individuelle Paraguay Rundreise nach Ihren Wünschen zu planen!

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Wasserfälle, Regenwald und Höhlenmalerei

Ganz in der Nähe der Wasserfälle von Iguazú befindet sich der Itaipu-Damm. Er ist der grösste Staudamm Südamerikas. Ein besonderes Highlight auf Paraguay Reisen: Jedes Wochenende findet hier ein beeindruckendes Licht- und Musikspektakel statt. Der Cerro Corá Nationalpark ist geprägt von der besonderen Landschaft aus schönen Felsformationen. In dem grössten geschützten Gebiet des Landes trifft die trockene Savanne auf immergrüne Regenwälder. Der Nationalpark ist mit seinen 5.000 Hektar Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten.

Die tausend Jahre alten Höhlen- und Wandmalereien, die hier zu finden sind, erzählen Reisenden etwas von dem früheren Leben und der Geschichte des relativ kleinen Landes in Südamerika. Trotz seiner geringen Grösse hat der Binnenstaat einiges zu bieten. Eine Rundreise durch das Land entführt Sie in die spannende Landeskultur und offenbart Ihnen einzigartige Naturschönheiten.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen und nützlichen Länderinformationen für eine gelungene Paraguay Reise

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