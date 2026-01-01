Osterinsel Reisen vom Spezialisten

Die Osterinsel gehört zwar zu Chile, aber mit dem südamerikanischen Land verbindet sie nicht viel. 3'800 Kilometer vor dem Kontinent einsam mitten im Meer gelegen, befindet sich die kleine Insel, bewacht von den Steingiganten der Rapa Nui. Bis heute wissen wir viel zu wenig über das Volk, das einst auf kleinen Booten hierher kam und vermutlich weiter bis in die Südsee reiste. Nicht einmal Thor Heyerdahl konnte die Kultur hinter diesen beeindruckenden Skulpturen entschlüsseln.

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