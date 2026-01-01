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Schiffsreisen, Ecuador

Ecuador Schiffsreisen vom Spezialisten

Das Land vom Wasser aus erkunden

In Ecuador eine Kreuzfahrt zu unternehmen, ist auf dem Strom Amazonas möglich. Freuen Sie sich auf komfortable Schiffe, mit denen Sie eine einzigartige Region auf eine aussergewöhnliche Art und Weise erkunden können. Flussdelfine, Schildkröten, unzählige Vögel und Affen sind nur einige Vertreter der Tierwelt, die Sie in der Amazonasregion erwartet. Amazonas Kreuzfahrten zeichnen sich unter anderem durch kompetentes Personal aus, welches dafür sorgt, dass ein Aufenthalt auf einem der Kreuzfahrtschiffe auf dem Amazonas ein unvergessliches Erlebnis wird. Kontaktieren Sie gerne unsere Spezialisten bei Interesse an Ecuador!

Icon map4 Tage
Manatee Amazon Explorer
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis Quito
Highlights: Flusskreuzfahrt auf der Manatee, Tierbeobachtung im Yasuní Nationalpark, Besuch einer...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

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