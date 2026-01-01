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Miscanti See, Chile

Chile Rundreisen vom Spezialisten

Ferien in Chile von Ihrem Spezialisten

Geführte Rundreisen in Chile sind eine herausragende Möglichkeit, dieses herrliche Land in all seinen Facetten kennenzulernen. In Chile wechseln sich wüstenartige Landschaften, die von vielen Kakteen geprägt sind, mit Vulkangebieten und Seenlandschaften ab. Besonders interessant ist die im Süden von Chile gelegene Region Patagonien, in der vor allem weitläufige Hochebenen beeindrucken. Aber auch imposante Gletscher und wunderschöne Fjorde machen die Region und den dort beheimateten Torres del Paine Nationalpark zu einem beliebten Ziel auf Chile Reisen. Wenn Sie eine Region mit einer unvergleichlichen Natur persönlich kennenlernen möchten, kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten!

Kurzrundreisen 2 bis 7 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Längere Rundreisen 8 bis 25 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Länderübergreifende Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Rundreisen durch Chile

Ein Vergnügen für alle Sinne

Erfahrene Reiseleiter, die ihre Chile Rundreise begleiten, sorgen dafür, dass Ihnen auch ansonsten verborgene Orte und Plätze offenstehen, sodass Sie Chile auf eine sehr aussergewöhnliche Art und Weise entdecken können. Luxuriöse Hotels und Lodges sind der Garant dafür, dass Sie sich immer wohlfühlen werden und Ihre Reise durch Chile von Anfang an ausgiebig geniessen. Regionaler Wein und landestypische Spezialitäten, die in Ihren Unterkünften gereicht werden, runden das Erlebnis einer Tour durch Chile ab und machen es zu etwas ganz Besonderem.

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

Kataloge

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