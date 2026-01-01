Im Land herrschen aufgrund der grossen Ausdehnung sehr unterschiedlichen Klimabedingungen. Daher ist die beste Reisezeit jeweils abhängig davon, welche Region sie wählen.

Die Regionen am Meer können mit angenehmen Temperaturen begeistert. Hier ist es das ganze Jahr über zumeist sehr trocken. Für die Küstenregionen ist die beste Reisezeit für Peru jeweils von Dezember bis etwa März.

Hoch hinaus können Feriengäste in Peru natürlich auch. Hier sind dann selbstverständlich etwas kühlere Temperaturen zu erwarten. Für diese Regionen, die speziell für Wanderungen und Bergsteigen bekannt sind, ist die beste Reisezeit von April bis September.

Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Peru.