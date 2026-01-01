Abenteuer Patagonien vom Spezialisten

Die Höhepunkte Patagoniens

Patagonien erstreckt sich über Argentinien und Chile – eine Region so gross wie Frankreich und Spanien zusammen.

Perito Moreno und El Calafate

Der Gletscher ist einer der wenigen weltweit, die nicht schrumpfen. Von Stegen aus beobachtet man, wie Eisblöcke von der 60 Meter hohen Abbruchkante in den Lago Argentino stürzen. Ausgangspunkt ist El Calafate.

El Chaltén und der Fitz Roy

Das Dorf gilt als Wanderhauptstadt Argentiniens. Die Tageswanderung zur Laguna de los Tres endet unterhalb der Granitnadeln des Fitz Roy – rund acht Stunden, ohne technische Schwierigkeiten, aber mit steilem Schlussanstieg.

Torres del Paine

Auf der chilenischen Seite ragen die drei Türme über türkisfarbene Seen. Die W-Route führt in vier bis fünf Tagen durch den Park, einzelne Abschnitte lassen sich auch als Tagestour gehen.

Península Valdés und Ushuaia

An der Atlantikküste kommen von Juni bis Dezember Südkaper zum Kalben; ganzjährig leben dort Seeelefanten und Pinguine. Ganz im Süden liegt Ushuaia als südlichste Stadt der Welt und Ausgangshafen für Antarktis-Expeditionen.