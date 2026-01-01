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  Patagonia, Argentinien

Abenteuer Patagonien vom Spezialisten

Reise ans Ende der Welt

Patagonien, das raue Naturparadies an der südlichen Spitze Südamerikas, ist ein unvergleichliches Erlebnis für Liebhaber einer fast unberührten Landschaft. Die Region am Ende der Welt erstreckt sich auf den Staatsgebieten von Argentinien und Chile. Sie ist geprägt von schroffen Gegensätzen – trockenen Graslandschaften, Wüsten und Regenwäldern, atemberaubenden Gipfeln und Gletschern. Im Nationalpark Monumento Natural Bosques Petrificados nahe Santa Cruz, Argentinien, kann man anhand der berühmten versteinerten Wälder die erdgeschichtliche Entwicklung Patagoniens nachvollziehen.

Während des Jura, vor ungefähr 150 Millionen Jahren, war die heutige Steppenlandschaft ein dichter Urwald. In der Kreidezeit wurde ein Teil des Gebiets von Lava und vulkanischer Asche bedeckt, das setzte den Prozess der Versteinerung in Gang, so können wir heute noch die ursprünglichen Strukturen der Pflanzen erkennen. Unsere Südamerika Spezialisten kennen die örtlichen Gegebenheiten meist aus eigener Erfahrung von ihren Chile und Argentinien Reisen. Sie beraten Sie gern zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und den besten Reisezeiten.

Natur pur in Südamerika

Gletschermassive, türkisfarbene Seen und imposante Berggipfel

Die Anden-Gebirgskette trennt das chilenische Westpatagonien vom argentinischen Ostpatagonien. Das gewaltige, über 3'000 Meter hohe Fitz-Roy-Massiv mit dem argentinischen Nationalpark und dem chilenischen Nationalpark Bernardo O’Higgins ist Teil der argentinisch-chilenischen Anden. Es lockt Bergsteiger aus aller Welt. Südamerika Reisen bzw. Patagonien Ferien lassen sich auch mit einem Trip auf der legendären Panamericana (Pan-American Highway), die Alaska mit Feuerland verbindet, kombinieren.

Ein stilles, weites Land

In Patagonien leben maximal ein bis zwei Einwohner pro Quadratkilometer. In dem riesigen Gebiet mit offenen Weideflächen und der natürlichen Vegetation der Pampa leben aber ca. 20 Millionen Schafe. Aufgrund des dort herrschenden Klimas ist die Schafwolle von besonderer Qualität. Sie wird als das weisse Gold Patagoniens bezeichnet.

Gletscher-Erlebnis am Perito-Moreno

Dieses Gletscher-Phänomen im Nationalpark Los Glaciares bietet regelmässig ein spektakuläres Schauspiel. Wenn er kalbt, stürzen mächtige, blau leuchtende Eisschollen in den See. Der Nationalpark,ein UNESCO-Weltnaturerbe, ist mit seinen 6'000 Quadratkilometern ein ideales Gebiet für Trekking-Touren. Zahlreiche Gratis-Campingmöglichkeiten stehen hier für Outdoor-Fans zur Verfügung. Ushuaia, die Stadt am "Ende der Welt", ist beliebter Ausgangspunkt für Schiffsreisen auf den Beagle Kanal und für Antarktis Kreuzfahrten.

Südamerika Highlights auf Argentinien Rundreisen

Entdecken Sie bei Argentinien Reisen Bariloche in der argentinischen Schweiz oder die Schokoladenmanufaktur im chilenischen Punta Arenas, einst gegründet von schweizerischen Auswanderern. Besuchen Sie die Pinguine im Süden und die Iguazú-Wasserfälle im Norden Argentiniens. Unsere Reisespezialisten/-spezialistinnen beraten Sie gern und kompetent.

Die Höhepunkte Patagoniens

Patagonien erstreckt sich über Argentinien und Chile – eine Region so gross wie Frankreich und Spanien zusammen.

Perito Moreno und El Calafate

Der Gletscher ist einer der wenigen weltweit, die nicht schrumpfen. Von Stegen aus beobachtet man, wie Eisblöcke von der 60 Meter hohen Abbruchkante in den Lago Argentino stürzen. Ausgangspunkt ist El Calafate.

El Chaltén und der Fitz Roy

Das Dorf gilt als Wanderhauptstadt Argentiniens. Die Tageswanderung zur Laguna de los Tres endet unterhalb der Granitnadeln des Fitz Roy – rund acht Stunden, ohne technische Schwierigkeiten, aber mit steilem Schlussanstieg.

Torres del Paine

Auf der chilenischen Seite ragen die drei Türme über türkisfarbene Seen. Die W-Route führt in vier bis fünf Tagen durch den Park, einzelne Abschnitte lassen sich auch als Tagestour gehen.

Península Valdés und Ushuaia

An der Atlantikküste kommen von Juni bis Dezember Südkaper zum Kalben; ganzjährig leben dort Seeelefanten und Pinguine. Ganz im Süden liegt Ushuaia als südlichste Stadt der Welt und Ausgangshafen für Antarktis-Expeditionen.

Beste Reisezeit und Anreise nach Patagonien

Die Saison ist kurz, und das Wetter wechselt schnell.

Sommer von November bis März

In diesen Monaten sind die Tage lang, die Wege begehbar und alle Unterkünfte offen. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 20 Grad, der Wind ist der eigentliche Faktor – Böen über 100 Kilometer pro Stunde sind normal. Im Winter schliessen viele Betriebe.

Anreise und Distanzen

Ab Buenos Aires fliegen Sie in gut drei Stunden nach El Calafate oder Ushuaia. Die Entfernungen innerhalb Patagoniens sind gross: Von El Calafate nach Torres del Paine sind es rund fünf Fahrstunden inklusive Grenzübertritt. Für eine sinnvolle Rundreise sollten Sie zwei bis drei Wochen einplanen.

Häufige Fragen zu Patagonien

Von November bis März sind die Tage lang und die Wege begehbar, bei 10 bis 20 Grad. Der Wind ist der eigentliche Faktor – Böen über 100 Kilometer pro Stunde sind normal. Im Winter schliessen viele Betriebe.

Für eine sinnvolle Rundreise zwei bis drei Wochen. Die Distanzen sind gross: Von El Calafate nach Torres del Paine sind es rund fünf Fahrstunden inklusive Grenzübertritt.

Den Perito-Moreno-Gletscher bei El Calafate, den Fitz Roy bei El Chaltén, den Nationalpark Torres del Paine auf chilenischer Seite sowie die Wale und Pinguine der Península Valdés.

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