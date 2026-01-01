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Pañuelo in Bariloche, Argentinien

Argentinien Schiffsreisen vom Spezialisten

Ferien in Argentinien auf hoher See

Die schöne Stadt Ushuaia an der Südspitze Südamerikas gilt als eine der südlichsten Metropolen der Welt und ist Ausgangspunkt für traumhafte Schiffsreisen. Von hier aus erkunden Sie bequem die atemberaubenden Fjorde und Gletscher der Region und machen sich dabei ein Bild von einer der beeindruckendsten Landschaften Argentiniens. Insbesondere der spektakulär gelegene Marical-Gletscher, der nicht weit von Ushuaia entfernt ist, wird Sie in seinen Bann ziehen und Sie für diese Region begeistern.

Sehenswerte kleine Küstenstädte und Naturräume, die es in der Form nur in diesem Teil der Erde gibt, machen Argentinien Schiffsreisen zu einer faszinierenden Idee für Ihre nächsten Ferien. Wenn Sie sich diese Gegend voller herrlicher Blickfänge nicht entgehen lassen möchten, nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit unseren erfahrenen Spezialisten auf, die dann alles Weitere für Sie organisieren.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Argentiniens Süden

Eine Region zum Verlieben

Wenn Sie im Rahmen von Argentinien Kreuzfahrten in die Nähe des legendären Kap Hoorn kommen und diesen auf der chilenischen Insel Los Hornos gelegenen Ort umrunden, bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Unwirtlichkeit der nicht sehr weit entfernten Antarktis. Argentinien per Schiff zu entdecken und sich an Bord eines der komfortablen Kreuzfahrtschiffe der Region zu befinden, bedeutet, dass Sie sich auf so traumhafte Orte wie den Perito-Moreno-Gletscher freuen können.

Denn dieser ist ein wahres Mysterium, da er nicht kleiner, sondern grösser wird. Eine Kreuzfahrt in Argentinien ist aufgrund der aussergewöhnlichen Seegebiete, die erkundet werden, einmalig und darüber hinaus ein unvergessliches Erlebnis.

Patagonien

Die Landschaft Patagoniens zeigt sich einzigartig, wundervoll und mystisch zugleich

Weinregionen

Geniessen Sie die besten Weine, die in Argentinien zu finden sind

Die Pampa

Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

Honeymoon

Romantische Flitterwochen im Land des Tangos geniessen

Aufregende Tierwelt

In Argentinien können Sie auf Tuchfühlung mit einer einzigartigen Tierwelt gehen

Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

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