Die schöne Stadt Ushuaia an der Südspitze Südamerikas gilt als eine der südlichsten Metropolen der Welt und ist Ausgangspunkt für traumhafte Schiffsreisen. Von hier aus erkunden Sie bequem die atemberaubenden Fjorde und Gletscher der Region und machen sich dabei ein Bild von einer der beeindruckendsten Landschaften Argentiniens. Insbesondere der spektakulär gelegene Marical-Gletscher, der nicht weit von Ushuaia entfernt ist, wird Sie in seinen Bann ziehen und Sie für diese Region begeistern.

Sehenswerte kleine Küstenstädte und Naturräume, die es in der Form nur in diesem Teil der Erde gibt, machen Argentinien Schiffsreisen zu einer faszinierenden Idee für Ihre nächsten Ferien. Wenn Sie sich diese Gegend voller herrlicher Blickfänge nicht entgehen lassen möchten, nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit unseren erfahrenen Spezialisten auf, die dann alles Weitere für Sie organisieren.