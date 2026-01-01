Argentinien Schiffsreisen vom Spezialisten
Ferien in Argentinien auf hoher See
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Argentiniens Süden
Eine Region zum Verlieben
Wenn Sie im Rahmen von Argentinien Kreuzfahrten in die Nähe des legendären Kap Hoorn kommen und diesen auf der chilenischen Insel Los Hornos gelegenen Ort umrunden, bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Unwirtlichkeit der nicht sehr weit entfernten Antarktis. Argentinien per Schiff zu entdecken und sich an Bord eines der komfortablen Kreuzfahrtschiffe der Region zu befinden, bedeutet, dass Sie sich auf so traumhafte Orte wie den Perito-Moreno-Gletscher freuen können.
Denn dieser ist ein wahres Mysterium, da er nicht kleiner, sondern grösser wird. Eine Kreuzfahrt in Argentinien ist aufgrund der aussergewöhnlichen Seegebiete, die erkundet werden, einmalig und darüber hinaus ein unvergessliches Erlebnis.
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