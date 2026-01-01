Kolumbien Kolonialstädte
Kolumbiens Kolonialstädte locken mit Geschichte
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Kolumbien Ferien – entspannen in einer herrlichen Atmosphäre
Wenn Sie an der kolonialen Vergangenheit Kolumbiens interessiert sind, kommen Sie an der Metropole am karibischen Meer nicht vorbei. Denn dank sehr gut erhaltener Wehranlagen bietet die Stadt ein Festung-Ensemble von ausserordentlicher Güte. Weitere bemerkenswerte Gebäude, deren Besichtigung sich lohnt, sind das Theater Heredia und das Has des Marqués von Valdehoyos. Aber auch das Castillo de San Felipe trägt seinen Teil dazu bei, dass die Stadt als eine der am besten erhaltenen Kolonialstädte Südamerikas gilt.
Der beste Weg, dieses Land zu erkunden – Kolumbien Rundreisen
Eine weitere Stadt, die auf eine koloniale Vergangenheit zurückblicken kann, ist Santa Marta. In diesem sehenswerten Ort beeindruckt vor allem die schön anzuschauende Kathedrale, die auch sehr markant ist. Wenn Sie im Rahmen von Kolumbien Mietwagenrundreisen in der Region unterwegs sind, empfiehlt sich auch ein Abstecher zum Tayrona Nationalpark, welcher durch eine atemberaubende Natur fasziniert. Selbstverständlich sollten Sie während Ihrer Kolumbien Ferien auch Bogota, die Hauptstadt Kolumbiens, besuchen. Dort erwarten Sie ebenfalls kunstvolle Gebäude und ein besonderer Charme, durch welchen ein Aufenthalt in der Andenmetropole ein wirklich unvergessliches Erlebnis ist.
Kolumbien Kolonialstädte – Geschichte pur erleben
Nur etwa vier Autostunden von Kolumbiens Hauptstadt entfernt, finden Sie im schmucken Kolonialdorf Villa de Leyva eine der schönsten Ansammlungen kolonialer Häuser in ganz Kolumbien. Dieses einst in erster Linie von Mönchen besiedelte Fleckchen Land gibt Ihnen das Gefühl, in der Zeit zurückgereist zu sein und macht es möglich, eine einmalige Atmosphäre zu geniessen. Ebenfalls ein Ort, an dem die Vergangenheit lebendig zu sein scheint, ist das Dorf Barichara am Fluss Rio Suárez, welches solch herausragende Bauwerke wie die imposante Kirche Iglesia de la Inmaculada Conepción und die Kapelle San Antonio beherbergt.
In Kolumbien ist die nächste Sehenswürdigkeit nie weit entfernt. Freuen Sie sich auf ein Land mit gastfreundlichen Bewohnern, vielen hübschen Gebäuden und einer überragenden Natur, die nachhaltig begeistert.
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