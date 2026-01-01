Getsemani ist eines der lebhaftesten Viertel der wunderschönen alten Kolonialstadt Caratenga, welche Sie auf Kolumbien Reisen unbedingt besuchen sollten. Insbesondere wenn Sie auf der Suche nach eindrucksvollen kolonialen Bauten sind, ist ein Ausflug in diese geschichtsträchtige Stadt eine sehr gute Idee. Sie beeindruckt aber nicht nur durch ihren allgegenwärtigen Kolonialstil, sondern auch durch solch fröhliche Orte wie das Café Havanna, aus dem eigentlich immer mitreissende Salsa Rhythmen zu vernehmen sind.

Lassen Sie sich von der guten Laune der Bewohner dieser Stadt, welche vielfach von einstigen Sklaven abstammen, anstecken und verbringen Sie eine schöne Zeit an einem der beliebtesten Orte Südamerikas.

Wenn Sie schon bald dem Charme der vielen Kolonialbauten Kolumbiens erliegen möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten für Kolumbien Reisen kontaktieren.