Die beste Reisezeit für Uruguay ist zwischen Dezember und April. Wie in Argentinien oder Chile ist in Uruguay Sommer, wenn hier Winter ist. Dann liegen die Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad. Niederschläge gibt es ganzjährig gleichmässig und durch das gemässigte Klima sind Temperaturunterschiede zwischen einzelnen Landesteilen gering.