Auf geht’s – Uruguay Reisetipps
Das Wichtigste vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktflüge von der Schweiz nach Uruguay gibt es nicht. Allerdings werden ab Zürich mehrere Flüge mit mindestens einem Zwischenstopp und einer Flugzeit von gut 16,5 Stunden angeboten.
Die Einreise nach Uruguay ist für Schweizer unproblematisch. Benötigt wird der mindestens sechs Monate gültige Reisepass und die "Touristenkarte". Letztere wird im Flugzeug ausgestellt und ist bis zur Rückreise aufzuheben.
Die Bewohner Uruguays sind äusserst familienfreundlich, was sich auch an den Hotelprogrammen und dem Spitznamen "warmes Herz Südamerikas" widerspiegelt.
Die beste Reisezeit für Uruguay ist zwischen Dezember und April. Wie in Argentinien oder Chile ist in Uruguay Sommer, wenn hier Winter ist. Dann liegen die Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad. Niederschläge gibt es ganzjährig gleichmässig und durch das gemässigte Klima sind Temperaturunterschiede zwischen einzelnen Landesteilen gering.
Seit 1916 herrscht Glaubensfreiheit in Uruguay. Knapp 50 Prozent der Bevölkerung sind Katholiken, 23 Prozent nichtkonfessionelle Christen und knapp 20 Prozent Agnostiker oder Atheisten.
Wie überall auf der Welt gibt es auch in Uruguay Taschendiebe. Deshalb sollte man gerade bei Menschenansammlungen auf seine Wertsachen achten. Teile der Hauptstadt sollten gemieden werden. Im Allgemeinen gilt das Land jedoch als sicher. Besonderer Impfschutz ist nicht notwendig.
- 1.1.: Neujahrestag
- 6.1.: Heilige Drei Könige
- 19.4.: Landung der 33 Orientales
- 1.5.: Tag der Arbeit
- 18.5.: Gedenktag der Schlacht von Las Piedras
- 19.6.: Geburtstag von General Artigas
- 18.7.: Tag der Verfassung
- 25.8.: Unabhängigkeitstag
- 12.10.: Ibero-Amerika-Tag
- 2.11.: Allerseelen
- 25.12.: Weihnachten
- Beweglich: Karneval, Gründonnerstag, Karfreitag
Amtssprache Uruguays ist Spanisch. Das vermischt sich aufgrund der Nähe zu Brasilien mit Portugiesisch und ist oft schwer zu verstehen. Mit Englisch, Deutsch und Französisch kommt man in Hotels und Restaurants jedoch zurecht.
Uruguay verfügt über gut 6.000 Kilometer befestigte Strasse. Wer einen Mietwagen bucht, benötigt die "Carta Verde" und einen internationalen Führerschein.
Für Uruguays Steckdosen mit einer Spannung von 220 Volt bei 50 Hertz benötigen Sie einen Adapter.
Uruguay-Reisende sollten sich auf ReiseSIM.de eine SIM-Karte kaufen. Datenpakete werden in Uruguay nicht angeboten. Es wird je Megabyte abgerechnet.
Kellner, Zimmermädchen und Kofferträger Uruguays leben grösstenteils von Trinkgeldern und sind dankbar für jeden Schein.
Peso und Centesimos sind die Währung Uruguays. Sie sollten in Uruguay wechseln, da dort der Kurs besser ist als in Europa. Es gibt Geldautomaten und Kreditkarten werden grösstenteils akzeptiert. Ein Rücktausch der Peso in der Schweiz ist ausgeschlossen.
Im Sommer ist die schweizerische Zeit der America/Montevideo/Uruguay-Time, welche in Uruguay herrscht, um fünf, im Winter um vier Stunden voraus.
Uruguay ist kompakt: Für Montevideo, das koloniale Colonia del Sacramento und einige Tage an der Atlantikküste genügt eine gute Woche. Wer zusätzlich das ländliche Hinterland mit seinen Estancias erleben möchte, plant zehn Tage bis zwei Wochen ein. Häufig wird Uruguay auch als Baustein einer grösseren Südamerika-Reise besucht.
Ja, diese Kombination ist besonders naheliegend: Zwischen Buenos Aires und Colonia del Sacramento respektive Montevideo verkehren regelmässig Fähren über den Río de la Plata. So lässt sich ein Aufenthalt in Argentinien unkompliziert mit einigen Tagen in Uruguay verbinden – ganz ohne zusätzlichen Flug.
Die koloniale Altstadt von Colonia del Sacramento zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein Bijou. Sehenswert sind zudem die Hauptstadt Montevideo mit ihrer langen Uferpromenade, der mondäne Badeort Punta del Este sowie das ländliche Hinterland, wo Sie auf Estancias das Gaucho-Leben hautnah erleben.
Ja – im südamerikanischen Sommer von Dezember bis März locken die langen Sandstrände an der Atlantikküste mit warmen Temperaturen. Von belebten Badeorten wie Punta del Este bis zu ruhigen Küstendörfern findet sich für jeden Geschmack der passende Ort. Strandtage lassen sich ideal mit einer Rundreise durch das Land verbinden.
Sehr gut sogar: Die Distanzen sind kurz, das Strassennetz ist ordentlich ausgebaut und das Verkehrsaufkommen ausserhalb der Städte gering. So erkunden Sie Küste und Hinterland in Ihrem eigenen Tempo. Passende Routenvorschläge finden Sie bei unseren Uruguay Mietwagenrundreisen.
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